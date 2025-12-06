Lille – OM : Gautreau pointe une incompréhension tactique totale !

L’Olympique de Marseille a sombré vendredi soir à Lille, battu 1-0 lors de la 15e journée de Ligue 1. Une défaite qui relance les doutes autour de la capacité de l’équipe à suivre les exigences de Roberto De Zerbi. Dans l’After Foot sur RMC, Florent Gautreau a mis en lumière un problème majeur : les joueurs n’auraient tout simplement pas compris ce qu’on attendait d’eux sur le terrain.

Pour Gautreau, la prestation marseillaise ne s’explique pas seulement par un manque d’intensité. Le cœur du problème serait avant tout tactique.

“Il y a une incompréhension des choix tactiques, et c’est quand même compliqué alors que tu as des joueurs d’expérience sur le terrain comme Kondogbia, Emerson Palmieri…”

L’éditorialiste s’étonne de voir des cadres, habitués aux plans de jeu exigeants, perdre leurs repères dans un match aussi important.

Les jeunes aussi concernés : “Je ne les ai pas vus comprendre ce qu’ils devaient faire”

Les espoirs marseillais, souvent salués depuis le début de saison, n’ont pas montré plus de clarté.

“Et les jeunes comme Bakola, comme Vaz, qui prennent de plus en plus leurs responsabilités, quand ils sont entrés sur le terrain, je ne les ai pas vus comprendre ce qu’ils devaient faire.”

Selon Gautreau, cette confusion généralisée a plombé l’ensemble du collectif.

🗣️ @DanielRiolo: “Quelle fatigue s’est abattue sur l’OM pour le voir aussi amorphe ? Ce peu d’investissement, je ne me l’explique pas, c’est une faute” 🗨️@FlorentGautreau: “Je ne pense pas que le problème soit physique. Il y a une incrompréhension des choix tactiques” pic.twitter.com/f9MuHsmpJE — After Foot RMC (@AfterRMC) December 5, 2025

“Pas plus d’intensité, pas de circuits de jeu identifiés”

Le constat est sans appel : l’OM n’a pas affiché les repères tactiques attendus sous De Zerbi.

“Il n’y avait pas plus d’intensité, pas plus de circuits de jeu identifiés.”

Une critique lourde de sens alors que la philosophie de l’entraîneur italien repose justement sur des automatismes forts et une animation claire.

Cette défaite à Lille ne pose pas seulement la question de la performance physique ou mentale : elle met en lumière un problème de compréhension du système, pointé par Gautreau, qui pourrait inquiéter pour la suite.