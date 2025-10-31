L’inconstance chronique de l’OM pose question !

Débat Foot Marseille du 30 octobre : décrassage d’OM–Angers, Gros coup de gueule sur l’inconstance chronique de l’OM, et avant-match à Auxerre !
Ce jeudi 30 octobre 2025, Débat Foot Marseille est de retour sur notre chaîne YouTube pour une nouvelle émission avant le déplacement de l’OM à Auxerre ce samedi.
Au programme de cette édition riche en débats et analyses :
Décrassage OM – Angers (2-2)
-
Analyse à froid du nul frustrant au Vélodrome
-
Les notes de Murillo, Vaz et Højbjerg
-
Focus tactique : le rôle de Murillo à l’intérieur du jeu
-
Point sur les résultats et le classement
Petit débat du jour : le gros coup de gueule de Ben sur l’inconstance chronique de l’OM — un vrai cri du cœur après ce match manqué face à Angers.
Les Paris avec Unibet
Nos pronos et analyses avant le week-end de Ligue 1.
Avant-match AJA – OM
-
Les derniers résultats de l’AJA et son classement
-
L’état de forme marseillais : fatigue, blessés, turnover…
-
Quelle équipe type pour Roberto De Zerbi à Auxerre ?
À suivre en direct sur la chaîne YouTube Football Club de Marseille, avec nos analyses, nos débats sans filtre, et le regard d’un ancien du club !