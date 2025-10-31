L’inconstance chronique de l’OM pose question !

Débat Foot Marseille du 30 octobre : décrassage d’OM–Angers, Gros coup de gueule sur l’inconstance chronique de l’OM, et avant-match à Auxerre !

👉 Regardez l’émission complète ici :

Ce jeudi 30 octobre 2025, Débat Foot Marseille est de retour sur notre chaîne YouTube pour une nouvelle émission avant le déplacement de l’OM à Auxerre ce samedi.

Au programme de cette édition riche en débats et analyses :

Décrassage OM – Angers (2-2)

Analyse à froid du nul frustrant au Vélodrome

Les notes de Murillo, Vaz et Højbjerg

Focus tactique : le rôle de Murillo à l’intérieur du jeu

Point sur les résultats et le classement

Petit débat du jour : le gros coup de gueule de Ben sur l’inconstance chronique de l’OM — un vrai cri du cœur après ce match manqué face à Angers.

Les Paris avec Unibet

Nos pronos et analyses avant le week-end de Ligue 1.

Avant-match AJA – OM

Les derniers résultats de l’AJA et son classement

L’état de forme marseillais : fatigue, blessés, turnover…

Quelle équipe type pour Roberto De Zerbi à Auxerre ?

À suivre en direct sur la chaîne YouTube Football Club de Marseille, avec nos analyses, nos débats sans filtre, et le regard d’un ancien du club !