Accueil / OM Actualités / L’inconstance chronique de l’OM pose question !
OM Actualités

L’inconstance chronique de l’OM pose question !

Débat Foot Marseille du 30 octobre : décrassage d’OM–Angers, Gros coup de gueule sur l’inconstance chronique de l’OM,  et avant-match à Auxerre !

👉 Regardez l’émission complète ici : 

Ce jeudi 30 octobre 2025, Débat Foot Marseille est de retour sur notre chaîne YouTube pour une nouvelle émission avant le déplacement de l’OM à Auxerre ce samedi.

Au programme de cette édition riche en débats et analyses :

Décrassage OM – Angers (2-2)

  • Analyse à froid du nul frustrant au Vélodrome

  • Les notes de Murillo, Vaz et Højbjerg

  • Focus tactique : le rôle de Murillo à l’intérieur du jeu

  • Point sur les résultats et le classement

Petit débat du jour : le gros coup de gueule de Ben sur l’inconstance chronique de l’OM — un vrai cri du cœur après ce match manqué face à Angers.

Avant-match AJA – OM

  • Les derniers résultats de l’AJA et son classement

  • L’état de forme marseillais : fatigue, blessés, turnover…

  • Quelle équipe type pour Roberto De Zerbi à Auxerre ?

À suivre en direct sur la chaîne YouTube Football Club de Marseille, avec nos analyses, nos débats sans filtre, et le regard d’un ancien du club !

