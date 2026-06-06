L’incroyable affront pour l’OM !

C’est une décision qui fait réagir bien au-delà du monde du basket. Le CSP Limoges a officiellement déposé la marque « CSP Limoges, à jamais les premiers » à l’échelle européenne, incluant la France et le Royaume-Uni. Une initiative juridique qui remet sur le devant de la scène un slogan historiquement associé à l’Olympique de Marseille et à son sacre en Ligue des champions en 1993.

Le club limougeaud justifie cette démarche par un argument chronologique précis. Le 15 avril 1993, Limoges remportait la Coupe d’Europe des clubs champions de basket face au Benetton Trévise à Athènes (59-55), devenant le premier club français de sport collectif sacré au plus haut niveau européen. Quelques semaines plus tard, le 26 mai 1993, l’OM s’imposait en finale de la Ligue des champions contre l’AC Milan (1-0). Deux exploits historiques, mais une antériorité revendiquée par le CSP sur l’ensemble des sports collectifs.

Pour autant, le club limougeaud insiste sur le caractère non conflictuel de cette démarche. Selon ses dirigeants, il s’agit avant tout de protéger juridiquement un actif symbolique du club, sans volonté d’exclusivité sur l’usage du slogan. Des échanges auraient même eu lieu avec le président de l’OM, Pablo Longoria, en amont de cette décision.

Le directeur général du CSP, Thomas Jacquemier, assure qu’aucune restriction ne vise les supporters marseillais, qui pourront continuer à utiliser l’expression dans les tribunes. Une précision importante alors que « À jamais les premiers » est devenu, au fil des années, un véritable marqueur identitaire du club phocéen.

Malgré ces assurances, cette appropriation officielle ne manquera pas d’alimenter les débats entre supporters. Entre histoire, symbolique et propriété intellectuelle, ce slogan mythique du football français se retrouve désormais au cœur d’une rivalité inattendue entre Marseille et Limoges.