L’incroyable célébration du coéquipier d’Amir Murillo !

Scène improbable au SoFi Stadium de Los Angeles dans la nuit de jeudi à vendredi. Grâce à un but de Cecilio Waterman dans le temps additionnel (90e+4), le Panama a éliminé les États-Unis en demi-finale de la Ligue des nations de la Concacaf. Submergés par l’euphorie, les joueurs panaméens ont envahi le plateau de CBS Sports, installé derrière le but américain, surprenant Thierry Henry, consultant pour la chaîne.

Sans Amir Murillo, blessé, le Panama affrontait les USA. Le buteur décisif s’est immédiatement dirigé vers l’ancien attaquant français, le serrant dans ses bras sous les yeux de la présentatrice Kate Scott et des anciens internationaux américains Clint Dempsey et Maurice Edu. Ce dernier a avoué avoir été déstabilisé par la scène : « Où était la sécurité ? »

TU ERES MI ÍDOLO TU ERES MI ÍDOLO pic.twitter.com/q6EcfRxb4c — Concacaf Nations League (@CNationsLeague) March 21, 2025

Sous le coup de l’émotion, Waterman a crié à Henry : « Tu es mon idole ! Tu es mon idole ! » avant de l’étreindre longuement. Peu après, l’attaquant de Coquimbo Unido (Chili) est revenu sur cet instant marquant : « Hier soir, ils m’ont demandé qui était mon idole d’enfance et j’ai dit Thierry Henry. » L’occasion était parfaite après son but : « J’ai marqué, je t’ai vu, et j’ai su que je devais venir te dire bonjour. »

A lire aussi : Mercato : L’OM veut doubler le PSG et le Bayern pour ce talent de 19 ans ?

Thierry Henry, tu es mon idole !

Pour sceller ce moment unique, Waterman a offert son maillot à Henry, qui lui enverra en retour un maillot d’Arsenal signé. Encore sous le choc de cette célébration inattendue, l’ancien international français a confié : « C’était tellement irréel. Je n’ai jamais pensé que j’allais faire partie de la célébration alors que je n’ai pas marqué le but (…) Heureusement que je comprenais l’espagnol ! »

Malgré tous les buts marqués dans sa carrière, Henry a assuré que cet épisode restera à jamais « la meilleure célébration » à laquelle il ait assisté. De leur côté, les Panaméens poursuivront leur rêve en affrontant le Mexique en finale, vainqueur du Canada un peu plus tôt (2-0).