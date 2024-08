L’info lâchée par Romano, la décla de Clauss sur son départ et le match vs Reims… Les 3 infos OM de ce dimanche !

Comme chaque soir FCM vous propose les 3 infos OM du jour. Au programme ce dimanche : L’info lâchée par Romano, la décla de Clauss sur son départ et le match vs Reims…

Mercato : Clauss est très cash sur les raisons de son départ de l’OM !

Jonathan Clauss était dans Téléfoot ce dimanche. Le latéral droit raconte les coulisses de son départ de l’OM vers l’OGC Nice.

Ce dimanche dans Téléfoot sur TF1, Jonathan Clauss a expliqué son départ de l’Olympique de Marseille vers l’OGC Nice. Le latéral droit s’est confié sur les raisons qui l’ont poussé à partir et surtout a clarifié la situation : il n’y a pas de clash avec les dirigeants marseillais.

Je respecte l’OM et ses décisions

« On m’a simplement fait comprendre qu’il était pour nous le moment de se séparer. Je respecte l’OM et ses décisions. Aujourd’hui, je prends énormément de recul sur la situation, j’ai découvert la Ligue des Champions et la Ligue Europa, j’ai joué de nombreux matches, un club extraordinaire. Nous avons trouvé notre compte à un moment donné et Aujourd’hui, cela se sépare. Il n’y a aucun clash ni problème avec le club »

Jonathan Clauss décisif en 2 minutes avec l’OGC Nice

L’ancien olympien transféré cet été pour 5 millions d’euros inscrit son premier but avec l’OGC Nice en amical. Tout juste entré en jeu face à Lecce, Jonathan Clauss permet à Nice de mener 2-0 sur son premier ballon touché. En 2ème période les Italiens reviennent au score mais les aiglons s’imposent finalement 3-2 grâce à un but de Bouanani à la 87ème. Les Niçois signent leur premier succès en match préparatoire.

Le latéral droit international français retrouve à Nice le coach qui l’a lancé, Frank Haise avec qui il a une très bonne relation, et va pouvoir se reconcentrer sur le travail. « J’ai peut-être aujourd’hui besoin de me retrouver dans le travail et le sérieux, éviter les bruits de couloirs qui sont sortis, mais qui font partie de la vie d’un joueur de foot », avait déclaré le joueur lors de la signature au GYM.

⚽️ Entré en jeu à la pause, Jonathan Clauss inscrit immédiatement son 1er but avec l’#OGCNice face à Lecce (0-2, 47e). pic.twitter.com/lfnShZtl6L — OGC Nice (@ogcnice) August 4, 2024

Mercato : Fabrizio Romano lâche une grosse info sur une cible de l’OM !

L’Olympique de Marseille veut tenter le gros coup Thomas Vermeeren avant la fin du mercato. Le Belge n’était pas dans l’équipe ce dimanche pour le match de l’Atletico Madrid !

C’est confirmé pour Thomas Vermeeren. Le milieu de terrain belge devrait bel et bien quitter l’Atletico Madrid cet été en prêt. Fabrizio Romano nous informe que le joueur n’est pas dans l’effectif de l’Atletico ce dimanche pour la rencontre de Liga ce qui est un gros indice sur son départ. Le journaliste confirme que l’OM est toujours dans la course pour s’attacher ses services.

A LIRE AUSSI : OM : Une très bonne nouvelle pour Roberto De Zerbi pour le match face à Reims !

🚨🇧🇪 Thomas Vermeeren, not in matchday squad for Atlético Madrid as he’s expected to leave on loan next week. As exclusively revealed RB Leipzig, Bayer Leverkusen and Olympique Marseille are in the race to sign Vermeeren. pic.twitter.com/C6YemDwAHE — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 25, 2024

Thomas Vermeeren pisté par l’OM

Alors que l’OM cherche à renforcer son secteur offensif en recrutant un ailier gauche et un avant-centre pour pallier l’absence longue durée de Faris Moumbagna, les dirigeants marseillais veulent aussi recruter un milieu de terrain supplémentaire. Selon les dernières informations du journaliste italien Fabrizio Romano, Marseille se serait positionné sur le jeune joueur de l’Atletico Madrid Arthur Vermeeren (19 ans). Le milieu de terrain défensif belge est également pisté par Leipzig et le Bayer Leverkusen. L’Atlético serait disposé à le prêter pour qu’il puisse avoir du temps de jeu cette saison. Sa valeur marchande est estimée par le site Transfermarkt à 25 millions d’euros.

« Le RB Leipzig, l’Olympique de Marseille et le Bayer Leverkusen souhaitent signer Arthur Vermeeren pour un premier accord de prêt. Comprenez que l’Atlético Madrid est prêt à le prêter car Vermeeren souhaite jouer régulièrement cette saison, Négociations et décision à suivre prochainement « explique ainsi Fabrizio Romano ce mardi soir sur son compte Twitter.

A lire aussi : Mercato OM : La direction met un gros coup de pression !

🚨🔴⚪️ EXCL: RB Leipzig, Olympique Marseille and Bayer Leverkusen are keen on signing Arthur Vermeeren on initial loan deal. Understand Atlético Madrid are open to loaning him out as Vermeeren wants to play regularly this season. Negotiations and decision to follow soon. pic.twitter.com/hEgSwj0W2Q — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 20, 2024

OM – Reims : Compos probables, chaîne TV, statistiques… La feuille de match !

L’Olympique de Marseille reçoit le Stade de Reims pour le compte de la 2e journée de Ligue 1. Onze probable, groupe, déclarations, chaîne TV, météo… Toutes les infos de l’avant-match sont à retrouver ici !

Quelle heure ? Quelle chaîne tv ?

L’OM affrontera Reims dimanche. Le match débutera à 20h45 et sera diffusé en direct sur DAZN .

Le groupe de l’OM

Gardiens : De Lange, Rulli, Van Neck

Défenseurs : Murillo, Meité, Cornelius, Balerdi, Brassier, Lirola, Merlin

Milieux : Kondogbia, Hojbjerg, Rongier, Carboni, Harit

Attaquants : Rowe, Greenwood, Henrique, Wahi, Abdallah, Sternal, Ben Seghir

Le groupe de Reims

Gardiens

Diouf, Olliero, Butelle

Défenseurs

Okumu, Akieme, Kipre, Agbadou, De Smet, Sangui

Milieux

Adeline, Atangana Edoa, Munetsi, Moscardo, Fofana

Attaquants

Ito, Salama, Khadra, Nakamura, Diakité, Bojang, Diakhon.

Les onze probables

OM :

Rulli

Meïté – Balerdi – Brassier – Merlin

Hojbjerg – Kondogbia

Greenwood Harit Henrique

Wahi

Reims :

Diouf

Okumu, Agbadou, Kipré

Khadra, Atangana, Munetsi, Akieme

Ito, Diakité, Nakamura

Le Stade

Ce match se jouera au Stade Vélodrome (Capacité : 67394 places).

L’Arbitre de cet OM – Reims

L’arbitre du match entre l’OM et Reims est Hakim Ben El Hadj Salem. Il sera assisté par Erwan Finjean et Philippe Jeanne. Le poste de quatrième arbitre sera occupé par Thomas Léonard. Les deux arbitres assistants vidéo seront Willy Delajod et Mehdi Mokhtari.

La Météo

Prévision météo à Marseille à 21h (*)

– Passages nuageux (couverture nuageuse 55%)

– Température 27°C / ressentie 24°C

– Vent : NO 26km/h

– Taux d’humidité : 50%

(*) Prévision accuweather.com

Confrontations OM – Reims en Ligue 1

Victoires de l’OM : 21 Matchs nuls : 16 Victoires Reims : 32

Déclarations d’avant-match

Roberto De Zerbi :« Nous avons fait un bon match à Brest, sinon on n’aurait pas gagné 5-1. Du côté du jeu, on peut s’améliorer. On a mieux jouer face à Augsbourg. Il faut que les résultats soient plus faciles à obtenir. Les joueurs progressent de jours en jours. Si on chercher la perfection, on peut toujours s’améliorer. Il faut toujours marquer les esprits, durant l’entraînement ou les matchs pour le prestige du maillot qu’on porte. Ce match contre Brest a marqué les esprits mais il faut passer au-dessus. On a beaucoup changé de joueurs, mais on a des joueurs forts. On veut contrôler la physionomie du match. L’important, c’est remporter la victoire. Il faut éviter les contre-attaques face à une équipe regroupée. Il faut faire tourner le ballon proprement pour essayer d’être efficace devant les buts. Brassier et Kondogbia reviennent. Carboni devrait ête sur le banc. Il s’est entraîné pour la première fois hier mais mentalement et physiquement il est prêt à devenir un joueur important. On devrait avoir 16-17 joueurs prêts pour les deux matchs qui arrivent avant la trêve. »

Luka Elsner : « C’est une équipe extrêmement intéressante, notamment avec l’arrivée d’un nouveau coach et de quelques recrues. Le fait qu’ils aient réussi à rapidement mettre en place leur jeu, comme le souhaitait leur entraîneur, est relativement impressionnant. Contre Brest, tout s’est déroulé comme ils le voulaient, ce qui a donné une prestation vraiment très propre. C’est donc une équipe très bien construite, avec des idées claires sur ce qu’elle veut accomplir. Il nous faudra beaucoup de courage et de générosité pour les empêcher de dérouler leur plan de jeu.