L’inquiétude du coach de Lorient avant d’affronter l’OM !

À la veille du déplacement de Lorient sur la pelouse de l’OM, Olivier Pantaloni n’a pas caché ses doutes sur le mercato des Merlus. Entre contraintes budgétaires et effectif limité, l’entraîneur corse appelle ses joueurs à réagir face à Marseille.

Le FC Lorient traverse une période délicate sur le plan sportif et institutionnel. À l’approche du déplacement des Merlus au Vélodrome pour défier l’OM, l’entraîneur Olivier Pantaloni s’est présenté en conférence de presse avec un discours réaliste sur le mercato estival opéré par ses dirigeants.

« Le souhait était d’être encore plus costaud. On n’a pas eu la possibilité de l’être. On va s’accrocher avec les joueurs que l’on a », a reconnu le technicien corse, qui n’a pas caché une certaine déception quant au recrutement réalisé.

Un mercato limité pour Lorient avant d’affronter l’OM

Le coach des Merlus a insisté sur les contraintes financières du club. « On est conscients des contraintes budgétaires. Certains départs étaient prévus, ce qui nous aurait peut-être permis de recruter d’autres profils de joueurs. Il reste quelques jours (avant la fermeture des derniers marchés, NDLR), mais le champ des possibles se réduit considérablement », a-t-il expliqué.

Conscient de la réalité, Olivier Pantaloni entend désormais se concentrer sur son groupe actuel : « On travaille avec cet effectif-là. On essaie de concerner au maximum les joueurs qui sont avec nous pour ne plus perdre de temps », a-t-il ajouté.

Le FC Lorient, en difficulté depuis plusieurs semaines, sait que le déplacement à Marseille face à l’Olympique de Marseille représente un défi de taille. Les hommes de Roberto De Zerbi restent eux aussi sous pression en Ligue 1, mais abordent ce rendez-vous avec l’ambition de retrouver une dynamique positive.

Un test grandeur nature face à l’OM

Après une deuxième période compliquée contre Lille, Pantaloni espère une réaction collective : « Nous avons l’occasion de relever la tête face à un adversaire de qualité et de montrer un visage totalement différent de celui affiché lors de la deuxième période contre Lille », a-t-il souligné.

Pour les Merlus, le déplacement au Vélodrome s’annonce périlleux mais peut aussi servir de déclic. De leur côté, les Marseillais tenteront de profiter des doutes adverses pour engranger des points essentiels dans la course à l’Europe.