« L’OM a de la chance que ce soit un grand professionnel qui ne se plaint jamais » lâche cet ancien attaquant !

Avec l’arrivée cet hiver d’Amine Gouiri à l’Olympique de Marseille, Neal Maupay peine à obtenir du temps de jeu sous les ordres de Roberto De Zerbi. L’ancien attaquant de Brighton doit faire face à une concurrence relevée. Pourtant, selon Marc Libbra, l’attitude de Maupay est exemplaire.

L’ancien buteur marseillais Marc Libbra a salué la mentalité du joueur dans des propos ralayés par FootMarseille, mettant en avant sa capacité à rester professionnel malgré sa situation : « Devant, ça marque. L’entraîneur fait des choix. Neal Maupay doit prendre son mal en patience, mais je n’ai pas de doute, il est passé par la Premier League et le Championship, il a la bonne mentalité. Il charrie, il aime chambrer, il n’a pas peur d’aller au contact, on ne peut pas avoir que des poètes dans une équipe. »

Neal Maupay doit prendre son mal en patience

Si la situation est frustrante pour l’ancien Niçois, Libbra souligne la chance de l’OM d’avoir un joueur aussi impliqué, capable d’apporter son énergie à chaque entrée en jeu : « C’est difficile à vivre pour un attaquant, mais l’OM a de la chance que ce soit un grand professionnel qui ne se plaint jamais. (…) C’est un joueur besogneux, pugnace, qui fait beaucoup d’efforts sur le terrain. Il s’arrache tout le temps. »

Pour l’heure, Amine Gouiri semble avoir pris une longueur d’avance dans la hiérarchie offensive, mais l’ancien consultant rappelle que tout peut rapidement évoluer dans une saison : « Gouiri a été recruté et tout fonctionne pour lui pour l’instant. C’est très bien pour le joueur et pour l’OM, mais Maupay reste très intéressant, et même sur le banc, il peut aider à chaque fois qu’il rentre. »

Un message clair : Neal Maupay doit rester patient et prêt à saisir la moindre opportunité. Son professionnalisme et sa combativité pourraient bien lui permettre de s’imposer dans le projet de De Zerbi au fil de la saison.