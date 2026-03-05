L’OM a encore sombré… éliminé de la Coupe de France !

L’OM a été éliminé par le Toulouse FC aux tirs au but (3-4) mercredi au stade Vélodrome en quart de finale de la Coupe de France. Les Marseillais ont pourtant mené à deux reprises dans la rencontre, avant d’être rejoints à chaque fois sur corner par des Toulousains efficaces sur coups de pied arrêtés. Malgré plusieurs occasions et une domination territoriale par séquences, les Olympiens n’ont pas réussi à faire la différence dans le temps réglementaire (2-2). La qualification s’est finalement jouée lors de la séance de tirs au but, au terme de laquelle Toulouse a validé son billet pour les demi-finales.

Dès le coup d’envoi au Vélodrome, Olympique de Marseille démarre idéalement. Après moins de trente secondes, Mason Greenwood obtient un penalty en étant accroché dans la surface et se charge lui-même de le transformer d’une frappe croisée pour ouvrir le score (2e). Marseille conserve ensuite le ballon et tente d’accentuer la pression, notamment par Greenwood et Pierre‑Emerick Aubameyang, tandis que Toulouse FC s’appuie sur un pressing haut et des transitions rapides. La première occasion toulousaine arrive sur corner, spécialité des visiteurs. À la 13e minute, la tête de Charlie Cresswell est repoussée difficilement par Geronimo Rulli, et Yann Gboho conclut à bout portant pour égaliser. L’OM reprend alors la maîtrise territoriale et se crée plusieurs opportunités, dont une frappe d’Arthur Vermeeren sur la barre (29e) et une tentative d’Himad Abdelli repoussée par le gardien Kjetil Haug. Malgré cette pression marseillaise en fin de première période, Toulouse résiste et les deux équipes rejoignent les vestiaires à égalité (1-1).

2 buts encaissés sur corner… Balerdi et Nwaneri ratent leur penalty !

Au retour des vestiaires, la rencontre reste ouverte et Toulouse se montre dangereux en premier, notamment sur un face-à-face remporté par Rulli devant Emersonn puis sur une tête de Rasmus Nicolaisen détournée sur corner. Pourtant, c’est Marseille qui reprend l’avantage à la 56e minute grâce à Igor Paixão : excentré côté gauche, l’attaquant enroule un ballon qui surprend Haug et termine au second poteau. L’avantage olympien est toutefois de courte durée. Quatre minutes plus tard, Toulouse obtient un nouveau corner et Cresswell, lancé dans la surface, place une tête puissante qui remet les deux équipes à égalité (60e). La fin de match devient plus décousue, avec des transitions rapides et quelques occasions de part et d’autre, dont un ballon marseillais repoussé par le poteau et plusieurs situations sur centres. Malgré la pression de l’OM dans les dernières minutes, aucune des deux équipes ne parvient à reprendre l’avantage et la décision se joue aux tirs au but. Lors de la séance, l’échec de Leonardo Balerdi stoppé par Haug puis celui d’Ethan Nwaneri, dont la tentative s’envole, offrent finalement la qualification à Toulouse, vainqueur 4-3 aux tirs au but. Marseille quitte ainsi la Coupe de France avec une nouvelle frustration dans cette compétition.