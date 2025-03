L’OM a fait un erreur avec ce jeune gardien?

Dans un entretien accordé au Média Carré, l’international camerounais André Onana s’est exprimé sur le jeune gardien Simon Ngapandouetnbu. Selon lui, il était prêt à prendre un poste de numéro 1.

L’Olympique de Marseille a laissé traîner Simon Ngapandouetnbu sur le banc avant de finalement le prêter au Nîmes Olympique. Le jeune camerounais a pourtant reçu les éloges de bons nombres de gardiens et d’observateurs du football. André Onana, son compatriote en sélection a eu des mots très forts le concernant dans un entretien accordé au Média Carré.

« Simon, c’est un gardien exceptionnel. Il est jeune. S’il a un peu de chance… Parce que le foot, c’est ça, il faut ce côté chance, il aura une carrière brillante, il va nous dépasser tous. Je m’entraîne avec lui en sélection. J’ai eu la chance d’évoluer avec d’autres gardiens dans de grands clubs. Mais c’est l’un des rares qui me donnent envie de prendre ma retraite ! Ce petit-là, il est prêt déjà. », a déclaré le portier camerounais.

J’ai disputé plus de 300 matchs en Europe, et je n’ai jamais vécu une ambiance comparable

Habitué aux grands championnats européens, l’Argentin ne cache pas son admiration pour le public marseillais : « J’ai souvent le temps d’observer ce qui se passe dans le stade. C’est vrai que parfois, pendant le match, je jette un œil aux tribunes. J’ai disputé plus de 300 matchs en Europe, et je n’ai jamais vécu une ambiance comparable à celle que l’on retrouve à chaque match dans ce stade. » Une déclaration forte qui témoigne de l’impact du 12e homme olympien sur les joueurs.

Depuis son arrivée à Marseille, Rulli a rapidement pris conscience de l’attachement des supporters à leur équipe. Que ce soit au Vélodrome ou à l’extérieur, il sent un soutien indéfectible : « Avec n’importe quel adversaire, le Vélodrome est toujours plein, et pas seulement plein, mais bouillant ! C’est aussi le cas à l’extérieur. Quand on est joueur de l’OM, on le ressent partout. » Une ferveur qui distingue l’OM de nombreux autres clubs européens.

Le gardien marseillais a également partagé une anecdote révélatrice de cette ambiance singulière : « Par exemple, c’est la première fois de ma carrière que je suis sorti pour l’échauffement et que j’ai été applaudi, simplement parce que presque tout le stade était acquis à l’OM. » Un moment marquant pour l’international argentin, qui mesure la chance de défendre les couleurs marseillaises.

Conscient de l’importance de ce club et du rôle qu’il doit y jouer, Rulli veut rendre cet amour aux supporters : « Faire partie d’un club aussi grand que l’OM, c’est une sensation unique, une immense fierté, mais aussi une grande responsabilité. Plus tard, on pourra dire : ‘J’ai joué ici.’ Et moi, j’espère pouvoir rendre tout cet amour aux supporters marseillais. »

Opposé à Lens ce week-end, l’OM comptera une nouvelle fois sur la ferveur de son public pour faire la différence. Avec un Vélodrome bouillant, les Marseillais espèrent décrocher un succès important dans la course à l’Europe.