L’OM brille en Ligue des Champions : une présence remarquée dans l’équipe type UEFA !

Porté par une victoire convaincante face à l’Ajax, Marseille voit deux de ses joueurs intégrer l’équipe type de la semaine concoctée par Foot Mercato.

La deuxième journée de la Ligue des Champions a tenu toutes ses promesses avec un total impressionnant de 62 buts inscrits en 18 matchs. De son côté l’OM a frappé fort au Vélodrome avec une démonstration contre l’Ajax Amsterdam (4-0).

Un match dominé de la tête et des épaules par les hommes de Roberto De Zerbi, dans une ambiance digne des grandes soirées européennes. Une performance qui permet aux Marseillais de placer deux de leurs joueurs dans l’équipe type de la semaine de Foot Mercato : Arthur Vermeeren et Igor Paixão.

Le jeune milieu belge, impérial à la récupération avec plusieurs ballons grattés et une influence directe sur les deux premiers buts marseillais. De son côté, Paixão a rayonné sur le front de l’attaque, s’offrant un doublé et une passe décisive. Des performances individuelles au service d’un collectif retrouvé.

La Ligue 1 mise à l’honneur

Au-delà des deux Olympiens, cette équipe type illustre aussi la bonne semaine des clubs français en Ligue des Champions. On y retrouve notamment Achraf Hakimi, auteur d’une passe décisive avec le PSG. Nuno Mendes, intraitable lui aussi face au FC Barcelone, est aussi récompensé. Les Monégasques Jordan Teze et Eric Dier, buteurs contre Manchester City, complètent cette belle représentation de la Ligue 1. À noter la présence également d’un autre ancien de Ligue 1, William Saliba, auteur d’une prestation solide lors de la victoire d’Arsenal face à l’Olympiakos (2-0).

𝙅𝙤𝙜𝙖 𝙘𝙤𝙢 𝙋𝙖𝙞𝙭𝙖̃𝙤 🎶🇧🇷 Un doublé en 𝟏𝟐 𝐦𝐢𝐧𝐮𝐭𝐞𝐬 pour mettre sur orbite un OM transcendé par le retour de la @ChampionsLeague à Marseille 🥰✨ pic.twitter.com/1UN5VMILGK — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) October 1, 2025

Cette reconnaissance individuelle des joueurs marseillais et français vient souligner la qualité actuelle du championnat, et positionne l’OM et la Ligue 1 dans une grande forme sur la scène européenne.