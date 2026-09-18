L’OM de Genesio égale un triste record vieux de 62 ans !

La lourde défaite de l’OM face au Besiktas (4-1) jeudi soir a encore aggravé le bilan de Bruno Genesio depuis son arrivée à Marseille. Avec quatre défaites lors de ses cinq premiers matches officiels, le technicien rejoint un triste record qui remontait à 1964. Les chiffres de l’OM sur l’ensemble de l’année 2026 sont également particulièrement inquiétants.

Le début de saison de l’Olympique de Marseille tourne au cauchemar.

Après les défaites face à Monaco (0-2), au Paris FC (2-3) et à Rennes (0-1) en Ligue 1, l’OM a de nouveau sombré jeudi soir sur la pelouse du Besiktas (4-1) pour son entrée en Ligue Europa.

Seule la victoire inaugurale face à Strasbourg (4-0) vient pour l’instant éclaircir le bilan de Bruno Genesio.

Du jamais-vu depuis 1964

Selon Stats Foot, Bruno Genesio est devenu le premier entraîneur de l’OM depuis Mario Zatelli en 1964 à perdre quatre de ses cinq premiers matches officiels à la tête du club.

Le bilan est particulièrement lourd :

OM 4-0 Strasbourg ✅

Monaco 2-0 OM ❌

OM 2-3 Paris FC ❌

Rennes 1-0 OM ❌

Besiktas 4-1 OM ❌

Soit une victoire et quatre défaites en cinq rencontres officielles.

Une statistique qui illustre la situation très délicate dans laquelle se trouve déjà l’entraîneur marseillais après seulement quelques semaines de compétition.

45 % de défaites pour l’OM en 2026

Le problème dépasse toutefois le seul début de mandat de Genesio.

Selon L’Équipe, l’Olympique de Marseille a désormais perdu 13 de ses 29 rencontres officielles disputées depuis le début de l’année 2026.

Cela représente 45 % de défaites.

Il faut remonter à 1985, avec 47 % de rencontres perdues, pour retrouver une année civile durant laquelle l’OM présentait un ratio encore plus mauvais.

Un chiffre qui montre que les difficultés marseillaises ne sont pas apparues uniquement avec le changement d’entraîneur cet été.

Le PSG arrive au Vélodrome

Et le calendrier ne laisse quasiment aucun répit à Marseille.

Après la lourde défaite à Istanbul, l’OM doit désormais préparer la réception du PSG dimanche soir au stade Vélodrome.

Bruno Genesio reconnaissait lui-même après Besiktas que son équipe avait fini par « lâcher » et s’était totalement désorganisée en seconde période.

Avec quatre défaites consécutives toutes compétitions confondues, Marseille doit désormais stopper l’hémorragie.

Et alors que Genesio vient d’égaler un record dont l’OM se serait volontiers passé, le Classique arrive dans un contexte particulièrement tendu pour les Olympiens.

Le titre alternatif « OM : 4 défaites en 5 matches, Genesio rejoint un record datant de 1964 » est moins spectaculaire mais encore plus factuel pour le SEO.