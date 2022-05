L’OM dévoile le maillot unique qui sera porté face à Strasbourg !

A l’occasion de cette dernière journée de Ligue 1 face au Racing Club de Strasbourg Alsace, l’Olympique de Marseille et PUMA présentent une tenue collector “OM Made” fabriquée à Marseille qui sera portée une seule et unique fois ce samedi 21 mai. Pourquoi pas le maillot de la saison prochaine ?

En effet, l’OM va changer de sponsor maillot. Exit Uber Eats et bienvenue à Cazoo, du coup le club olympien ne peut pas jouer avec le futur maillot qui aura donc le nouveau sponsor. L’OM et Puma ont donc décidé de créer un maillot spécial et unique pour le match face à Strasbourg. C’est le maillot blanc domicile mais inversé en bleu…

Voici le communiqué du club autour de ce « quatrième maillot » unique.

Ce maillot a une histoire forte. C’est plus qu’un quatrième maillot, c’est un maillot unique fabriqué et magnifié chez lui, à Marseille. Il permet à l’ensemble des Marseillais de porter un maillot qu’ils ont fabriqué « à domicile ». Cette tenue “OM Made” vient mettre en lumière la démarche responsable de PUMA. L’équipementier a initié une nouvelle direction dans son fonctionnement en proposant des produits plus écologiques dans le choix des matériaux et en privilégiant une fabrication française sur certains produits. En relocalisant cette fois-ci sa production à Marseille, PUMA passe un nouveau cap en fabriquant le maillot au cœur de la ville, à quelques kilomètres de l’Orange Vélodrome. Une manière de montrer que PUMA est FOREVER MARSEILLE. Pour le développer, PUMA s’est appuyé sur l’expertise de Fil Rouge, un fabricant de vêtements implanté à Marseille depuis 2014. De l’élaboration au marquage, toutes ses productions sont réalisées dans son usine, au cœur du quartier de La Capelette, dans le 10ème arrondissement de Marseille. C’est à cet endroit que des Marseillaises et Marseillais ont contribué à assembler, coudre et finaliser cette pièce unique. « Nous sommes fiers d’avoir soutenu et contribué à la réalisation de ce nouveau maillot en mettant en avant un processus de production durable et une démarche locale », déclare Christophe Cance, Directeur Général de PUMA France. « Le développement de ce maillot nous permet de consolider notre ancrage local de manière inédite en mettant à l’honneur Marseille et son savoirfaire ». OM – 18/05/2022