L’OM éliminé en Ligue des champions : la sortie au vitriol de Daniel Riolo !

L’Olympique de Marseille a vécu une soirée européenne cauchemardesque ce mercredi 28 janvier 2026. Virtuellement qualifié pour les barrages de la Ligue des champions avant la 8e journée, l’OM a finalement été éliminé, provoquant une réaction extrêmement sévère de Daniel Riolo sur RMC.

Une soirée européenne qui tourne au fiasco

Au coup d’envoi de cette dernière journée de la phase de ligue de la Ligue des champions, l’Olympique de Marseille occupait une position lui permettant d’accéder aux barrages. Malgré un parcours irrégulier, les hommes de Roberto De Zerbi avaient encore leur destin européen entre leurs mains.

La réalité du terrain a été tout autre. À l’issue de la rencontre, l’OM a quitté les places qualificatives et a vu son aventure continentale s’arrêter net. Cette élimination marque un échec important pour le club marseillais, engagé cette saison avec l’objectif assumé de s’installer durablement sur la scène européenne. La frustration est d’autant plus forte que la qualification semblait accessible avant cette ultime échéance.

Daniel Riolo : “Ils ont défoncé le mur de la honte ce soir”

Sur les ondes de RMC, Daniel Riolo n’a pas mâché ses mots au moment d’analyser l’élimination de l’Olympique de Marseille. L’éditorialiste a estimé que cette sortie européenne dépassait le simple accident de parcours.

« Pour l’instant, on les supportait parce qu’ils étaient sur un fil. Un coup bien, un coup pas bien. Tu supportes tant que c’est comme ça. Là, c’est le néant. L’OM se retrouve face au néant ce soir. Ils ont défoncé le mur de la honte ce soir. C’est pire que tout », a déclaré Daniel Riolo au micro de RMC.

Ces propos traduisent un basculement dans le regard porté sur la campagne européenne marseillaise. Tolérée jusqu’ici en raison du classement, l’irrégularité n’est plus excusable après cette élimination. Pour l’OM et Roberto De Zerbi, cette soirée du 28 janvier 2026 restera comme un tournant négatif majeur de la saison.