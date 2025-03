« L’OM est sur une dynamique positive avec De Zerbi, Benatia et Longoria »

Dans une interview accordée au site Foot Mercato, Nasser Larguet, ancien directeur du centre de formation de l’Olympique de Marseille, a partagé son point de vue sur l’évolution actuelle du club phocéen.

Interrogé sur l’Olympique de Marseille, Larguet confirme qu’il continue de suivre de près l’actualité du club marseillais, où il a passé trois années en tant que directeur du centre de formation.

« Je continue à suivre les clubs par lesquels je suis passé, que ce soit Rouen, Cannes, Le Havre, Strasbourg et bien sûr Marseille », a-t-il confié, soulignant la très belle expérience qu’il a vécue à Marseille.

Concernant le projet actuel de l’OM, Larguet a exprimé sa satisfaction par rapport à la direction prise par le club sous la houlette de Roberto De Zerbi, l’arrivée de Medhi Benatia et le rôle clé de Pablo Longoria. Selon lui, ces éléments permettent au club de trouver sa « vitesse de croisière ». Il a également ajouté : « Je pense qu’ils ont trouvé la vitesse de croisière avec De Zerbi, avec l’arrivée de Benatia pour épauler Pablo Longoria. Je pense que s’ils s’inscrivent dans la durée, je pense qu’il y a matière d’avoir un plan pour une grande équipe qui l’est aujourd’hui, parce qu’elle est deuxième, même si elle a perdu contre le Paris Saint-Germain. ». Pour Larguet, cette équipe peut constituer un socle solide pour bâtir une grande équipe, capable de s’imposer sur la durée.

S’il a reconnu la défaite récente contre le Paris Saint-Germain, il reste optimiste quant à la dynamique actuelle de l’OM. « On a vu vraiment un très bon match de football où Marseille a posé des difficultés au Paris Saint-Germain. Mais comme on sait que le Paris Saint-Germain aujourd’hui, ils surfent sur un nuage, donc c’était difficile de les battre », a-t-il expliqué. Malgré cela, il estime que l’OM est dans une très bonne dynamique et peut espérer de grandes choses à l’avenir.

En résumé, Nasser Larguet reste confiant pour l’avenir de l’Olympique de Marseille, qu’il considère sur la bonne voie sous la direction de Roberto De Zerbi, Medhi Benatia et Pablo Longoria. Avec une stabilité et une vision à long terme, il croit que l’OM a les moyens de réaliser de grandes performances dans les années à venir.

