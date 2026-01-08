L’OM et les Classiques à l’honneur dans la nouvelle collection Ligue 1 de Panini

Chaque année, c’est un petit événement pour les amateurs de foot et les collectionneurs : la sortie du nouvel album Panini Ligue 1. Cette saison 2025-2026 ne fait pas exception, avec une collection qui met en avant les grandes rivalités du championnat… et le Classique PSG-OM.

Marseille sous les projecteurs

Pour l’OM, c’est l’occasion de replonger dans l’histoire récente du club. Panini a prévu une quarantaine de stickers qui retracent les joueurs actuels et emblématiques, le maillot, les recrues, mais aussi les photos d’équipe et les moments forts des dix dernières saisons.

Chaque sticker raconte quelque chose : un but décisif, un match épique au Vélodrome, une performance qui a marqué les supporters. On retrouve ces instants qui font battre le cœur des fans et rappellent pourquoi l’OM est le club le plus passionnant de France.

Les Rivalités et Derbys

La nouveauté majeure de cette édition, c’est le chapitre consacré aux Rivalités et Derbys.

Sept doubles pages retracent les confrontations les plus électriques :

Le Classique : PSG–OM

L’Olympique : Lyon–Marseille

Derby du Sud : Nice–Monaco

Derby du Nord : Lens–Lille

Derby de l’Est : Strasbourg–Metz

Derby de l’Ouest : Rennes–Nantes

Derby parisien : PSG–PFC

Pour le Classique, l’album ne se contente pas de chiffres : il raconte des histoires. Les exploits de Drogba, les inspirations de Payet, et tous ces moments qui ont fait vibrer le Vélodrome et façonné la légende marseillaise. On a l’impression de revivre chaque match comme si on y était.

Une collection pour tous

Avec plus de 550 stickers, dont des versions brillantes et des effets tissu inédits, l’album s’adresse aussi bien aux jeunes qui débutent leur collection qu’aux nostalgiques qui aiment feuilleter les pages et se replonger dans les souvenirs.

Un bel hommage aux grands moments du championnat, aux rivalités mythiques et, bien sûr, à l’histoire du club phocéen. On y retrouve l’émotion, les buts, les duels… tout ce qui fait vibrer les fans.

L’album Panini Ligue 1 2025-2026 est disponible dès maintenant dans vos points de vente habituels.