L’OM jouera l’Europa league mais écope d’une très lourde sanction !

L’Olympique de Marseille échappe pour l’instant à une exclusion immédiate des compétitions européennes. Après plusieurs semaines d’attente, le club phocéen a reçu la décision de la commission de contrôle financier des clubs de l’UEFA concernant le respect des règles du fair-play financier. Si l’OM pourra bien participer à la prochaine Ligue Europa, il se retrouve néanmoins sous étroite surveillance et devra impérativement redresser sa situation financière au cours de la saison à venir.

Un accord de règlement non respecté

L’UEFA a constaté que Marseille n’avait pas respecté les engagements pris dans le cadre de l’accord transactionnel signé en 2022. Cet accord imposait notamment au club de revenir à l’équilibre financier selon les critères du fair-play financier, qui limitent les pertes cumulées sur trois saisons tout en exigeant une contribution significative de l’actionnaire.

Toutefois, l’instance européenne a tenu compte d’un facteur exceptionnel : l’effondrement des revenus issus des droits de diffusion télévisée en France. Cette situation, jugée imprévisible et particulièrement pénalisante pour les clubs français, a conduit l’UEFA à atténuer sa sanction.

Une exclusion avec sursis

Plutôt qu’une exclusion immédiate de la Ligue Europa 2026-2027, l’OM bénéficie d’un délai supplémentaire d’un an pour se remettre en conformité. Le club devra atteindre les objectifs financiers fixés pour la saison 2026-2027. Dans le cas contraire, il sera automatiquement exclu de la prochaine compétition interclubs de l’UEFA à laquelle il se qualifiera au cours des trois prochaines saisons.

Cette décision place le club marseillais dans une situation délicate. Son avenir européen dépend désormais directement de sa capacité à assainir ses finances dans les mois à venir.

Un recrutement européen limité

Outre cette menace d’exclusion différée, l’UEFA a également décidé de restreindre les possibilités de recrutement de l’OM pour les compétitions européennes. Le club verra sa capacité à inscrire de nouveaux joueurs sur la Liste A des compétitions de l’UEFA limitée lors de la saison 2026-2027.

Une mesure qui pourrait compliquer la gestion de l’effectif et réduire la marge de manœuvre de la direction sportive sur le marché des transferts.

Dix millions d’euros d’amendes

Les sanctions financières s’avèrent également particulièrement lourdes. L’UEFA a infligé une première amende de 6 millions d’euros pour le non-respect des objectifs liés aux revenus footballistiques.

À cela s’ajoute une sanction supplémentaire de 4 millions d’euros pour violation de la règle relative aux coûts d’effectif. Selon l’instance européenne, Marseille a affiché en 2025 un ratio masse salariale et coûts liés à l’effectif supérieur au plafond autorisé de 70 %.

Au total, le club devra donc s’acquitter de 10 millions d’euros d’amendes, une charge supplémentaire qui pèsera encore davantage sur des finances déjà fragilisées.

Une nécessaire cure d’austérité

Si l’OM évite le scénario catastrophe à court terme, la décision de l’UEFA constitue un sérieux avertissement. Le club devra engager une politique de rigueur budgétaire afin de réduire ses pertes, maîtriser sa masse salariale et retrouver un équilibre financier durable.

La saison 2026-2027 s’annonce ainsi déterminante pour l’avenir européen de l’Olympique de Marseille. Une amélioration significative de sa situation financière lui permettra de conserver sa place sur la scène continentale. À défaut, le club s’exposera à une exclusion automatique des compétitions européennes, une sanction qui pourrait avoir des conséquences sportives et économiques majeures.