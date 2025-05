L’OM largement premier de cette statistique historique ! Le PSG absent !

L’OM est un club historique dans l’histoire du championnat français ! En plus d’être le seul club français ayant remporté la Ligue des Champions, une autre statistique vient renforcer le statut de club historique en Ligue 1.

À jamais les premiers ! L’OM est définitivement un club à part dans l’histoire du championnat de France. Créé en 1899, le club du Sud a depuis acquis une réputation internationale et dépasse les simples frontières de la France. Et si l’OM affiche un des meilleurs bilans européens pour un club français, en ayant été le seul club à avoir remporté la plus prestigieuse des coupes, le club possède également un record national !

En effet, d’après l’Équipe, l’OM est le premier club français aux points cumulés dans l’élite depuis 1932 ! Avec un total de 4 297 points total glanés depuis cette date, le club se hisse en première position parmi tous les clubs nationaux, devant Monaco deuxième avec 3 956 points. Une statistique qui démontre la régularité des Phocéens dans le championnat français, eux qui détiennent également le record du plus grand nombre de saisons passées en première division.

Le plus grand club de France ?

Nous avons additionné le nombre de points glanés par toutes les équipes du Championnat de France depuis 1932, afin de voir quel club détient le meilleur bilan comptable de l’histoire de la Première Division. Les détails ➡️ https://t.co/ECf7u0szb5 pic.twitter.com/WNyoMAtRTE — L’ÉQUIPE (@lequipe) May 19, 2025

De quoi alimenter les débats autour du “plus grand club de France”, un titre non-officiel que se disputent les supporters. Présent dans le top 4, on peut d’ailleurs voir la présence de deux autres grands clubs français, qui n’évoluent plus dans l’élite actuellement. Les Girondins de Bordeaux, présentant un total de 3 918 points, connaissent une période très compliquée depuis plusieurs années et leur relégation en National 2.

L’AS Saint-Etienne vient donc fermer ce top 4 avec un total de 3 882 points, eux qui viennent officiellement d’être relégués en Ligue 2, après avoir retrouvé la Ligue 1 cette saison. Ils devancent cependant toujours leur rival historique, l’OL, présent en 5ème position avec 3 763 points. À noter l’absence du PSG dans ce classement, eux qui n’ont vu le jour qu’en 1970.