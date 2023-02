D’après Daniel Riolo sur RMC, l’Olympique de Marseille va avoir du mal à se défaire de Toulouse ce dimanche pour le compte de la 24e de journée de Ligue 1 ! L’éditorialiste est très fan du jeu proposé par les Toulousains.

Après la victoire face à Clermont samedi dernier, l’Olympique de Marseille va devoir se déplacer à Toulouse pour le compte de la 24e journée de Ligue 1. Pendant ce temps, le PSG jouera face au LOSC et pourrait perdre son avance de 5 points au classement sur l‘OM.

Il y a des bons joueurs, notamment au milieu de terrain

Les Marseillais n’auront cependant pas de facilité à se défaire des Toulousains d’après Daniel Riolo. L’éditorialiste de RMC était dans l’After ce 12 février dernier après la victoire des Violets face à Rennes et a affirmé qu’il adorait la façon dont joue cette équipe. Pour rappel, les Olympiens ont remporté leur victoire au Vélodrome face au TFC sur le score de 6-1.

« Toulouse est très très bon en ce moment, c’est une super équipe, vraiment. Il y a des bons joueurs, notamment au milieu de terrain. L’OM ne va pas se balader dimanche. Ce sera un match très très intéressant. Je kiffe les Toulousains depuis le début de la saison. C’est le club data. J’aime beaucoup ce qu’ils font. Ils ont vendu depuis le début le même projet, en disant : “nous, peu importe où on jouera, ce sera de la même façon, tout pour l’attaque, on mettra des buts et on en prendra”. Ce qu’ils ont vendu, c’est exactement ce qu’ils proposent. C’est une équipe qui monte, ne l’oublions pas. Non seulement ils vont se maintenir, mais en plus, ils vont très probablement être dans la première partie de tableau. Je ne sais pas ce qu’ils ont prévu pour la suite de leur développement, il va falloir que je me renseigne, car j’aime bien ce club. Est-ce qu’ils veulent rester comme ça ? Est-ce qu’ils ont des ambitions pour grandir avec leur data pour acheter des joueurs plus chers ? Pour le moment, tout ce qu’ils ont acheté, avec la filière néerlandaise, ce sont de bons joueurs. Si j’étais supporters toulousains, je serais très satisfait de ce que je vois. On parle beaucoup des centres de formation français, mais au coup d’envoi contre Rennes il y a 3 Français : Maxime Dupé, Anthony Rouault, qui est un très bon défenseur, et Fares Chaibi. »