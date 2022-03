L’OM nomme un nouveau Coordinateur Technique !

C’est une promotion interne qui vient d’être officialisée par l’intéressé. En effet, Felipe Saad est le nouveau Coordinateur Technique de l’OM, il va en particulier s’occuper des prêts…

L’ancien joueur Felipe Saad a annoncé ce mardi avoir été promu au poste de coordinateur technique de l’Olympique de Marseille. Ce dernier qui a arrêté sa carrière de footballeur il y a deux ans va notamment s’occuper de la gestion des prêts. Il faisait parti du staff de Jorge Sampaoli en tant que traducteur et observateur des adversaires.

«Après 8 mois dans le staff professionnel en tant que traducteur et observateur des adversaires, je tiens à remercier l’Olympique de Marseille pour la confiance dans ce nouveau poste de Coordinateur Technique avec notamment la fonction de Loans Manager. Merci à toutes les personnes qui me permettent d’apprendre au quotidien et qui me donnent l’opportunité de vivre cette passion effervescente dans le cœur du projet». Felipe Saad – source : Twitter (22/03/2022)