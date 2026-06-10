L’OM parmi les clubs les plus suivis d’Europe !

Avec une moyenne de 62 612 spectateurs à domicile, l’Olympique de Marseille se classe parmi les dix meilleures affluences européennes et demeure le club français le mieux représenté dans ce classement.

Si la saison de l’OM a souvent été mouvementée sur le terrain, la ferveur populaire, elle, ne faiblit pas. Match après match, le stade Vélodrome continue de se remplir et confirme son statut d’une des enceintes les plus animées du football européen.

Les chiffres des affluences placent ainsi le club marseillais à la 7e place des meilleures moyennes de spectateurs en Europe, avec 62 612 supporters présents à chaque rencontre à domicile. Une performance qui illustre une nouvelle fois l’attachement du public olympien à son équipe.

Au sein de ce classement dominé par plusieurs géants du continent, l’OM fait figure d’exception en France. Aucun autre club français ne parvient à rivaliser avec les chiffres enregistrés au Vélodrome, qui continue de s’imposer comme l’un des stades les plus attractifs du pays.

Une ferveur qui ne se dément pas

Cette place parmi les meilleures affluences européennes confirme la réputation du public marseillais. Malgré les changements d’entraîneurs, les périodes de doute ou les résultats parfois décevants, les supporters répondent toujours présents pour soutenir leur équipe.

Le Vélodrome demeure ainsi l’un des principaux atouts de l’OM. Son ambiance et sa capacité à rassembler des dizaines de milliers de passionnés à chaque rencontre en font une référence sur la scène européenne.

Dans un contexte où les performances sportives peuvent varier d’une saison à l’autre, la fidélité du public marseillais apparaît comme une véritable constante. Une nouvelle preuve que, quelles que soient les circonstances, l’engouement autour de l’Olympique de Marseille reste intact.