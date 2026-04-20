L’OM pique encore sa crise : 🤬 Coups de gueule, mise au vert, pression ! DFM en LIVE à 17h30 !

On se retrouve à 17h30 pour DFM en live !! Avec notre journaliste Nicolas Filhol, notre consultant Jean Charles Debono et notre invité le gardien de but Salim Ben Boina !

Petit débat : décrassage Lorient – OM (2-0)

Analyse à froid

Résultats et classement

Rennes vs OM, Beye visé !

Calendrier

Gros débat : Gros coups de gueule… nouvelle crise !