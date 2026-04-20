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L’OM pique encore sa crise : 🤬 Coups de gueule, mise au vert, pression ! DFM en LIVE à 17h30 !

Par La Redaction FCM - Publié le - Mis à jour le

On se retrouve à 17h30 pour DFM en live !! Avec notre journaliste Nicolas Filhol, notre consultant Jean Charles Debono et notre invité le gardien de but Salim Ben Boina !

 

Petit débat : décrassage Lorient – OM (2-0)

  • Analyse à froid
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  • Rennes vs OM, Beye visé !
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Gros débat : Gros coups de gueule… nouvelle crise !

  • Benatia sort de sa réserve
  • Beye vise les joueurs
  • Mise au vert efficace ?
  • Tensions en interne ?
  • Quel objectif ?
  • McCourt attend 100M€ de transfert si pas de qualif’ en C1 ?
  • Alvarez vers le PSG, Greenwood pour le remplacer à l’Atlético ?

 

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