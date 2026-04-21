L’OM pique encore sa crise : 🤬 Coups de gueule, mise au vert, pression !

Voici le replay du dernier DFM !! Avec notre journaliste Nicolas Filhol, notre consultant Jean Charles Debono et notre invité le gardien de but Salim Ben Boina !
Petit débat : décrassage Lorient – OM (2-0)
- Analyse à froid
- Résultats et classement
- Rennes vs OM, Beye visé !
- Calendrier
Gros débat : Gros coups de gueule… nouvelle crise !
- Benatia sort de sa réserve
- Beye vise les joueurs
- Mise au vert efficace ?
- Tensions en interne ?
- Quel objectif ?
- McCourt attend 100M€ de transfert si pas de qualif’ en C1 ?
- Alvarez vers le PSG, Greenwood pour le remplacer à l’Atlético ?
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