L’OM pique (encore) sa crise !

L’Olympique de Marseille traverse une période compliquée. Avec quatre défaites sur les cinq derniers matchs, le club phocéen a perdu sa place de dauphin au profit de l’AS Monaco. Plus que les résultats, c’est le comportement de certains joueurs qui interpelle. Mason Greenwood et Luis Henrique ont été pointés du doigt pour leur manque d’implication, une attitude qui commence à agacer en interne. L’international français Adrien Rabiot ne s’est d’ailleurs pas privé d’exprimer son agacement : « J’ai l’impression de voir des mecs qui n’ont pas envie d’aller en Ligue des champions, qui n’ont pas envie de se battre pour cet objectif. » Un constat dur mais qui révèle un malaise grandissant dans le vestiaire marseillais.

Dans ce climat tendu, Roberto De Zerbi a lui aussi montré des signes d’exaspération. D’après les informations de L’Equipe, l’entraîneur italien a refusé de diriger l’entraînement de lundi, excédé par l’attitude de son groupe. Un geste fort qui témoigne de son impatience face à des joueurs qu’il ne parvient pas à remobiliser. Il a fallu l’intervention de Mehdi Benatia, directeur du football, pour calmer la situation et ramener un semblant d’ordre. Mais ce coup de sang de l’entraîneur pose question : la cassure entre le staff et l’effectif est-elle déjà consommée ? Une ambiance bien particulière à quelques jours d’un match crucial face à Toulouse, alors que l’objectif podium reste atteignable.

Malgré des ambitions réaffirmées cet été avec l’arrivée d’un coach réputé et de joueurs confirmés comme Højbjerg, Rabiot ou Greenwood, l’OM peine encore à maintenir un niveau de performance constant. Le talent individuel est présent, mais l’équipe semble incapable de se hisser à la hauteur des attentes. Une situation frustrante pour les supporters, déjà échaudés par une saison dernière chaotique, et qui s’attendaient à un tout autre visage cette année. Une nouvelle crise s’installe, et Marseille, fidèle à son histoire, semble incapable d’y échapper. Reste à savoir si cette fois, le club saura trouver les ressources pour inverser la tendance.