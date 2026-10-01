L’OM possède (toujours) le 2e budget de Ligue 1… (très loin derrière le PSG)

L’Olympique de Marseille reste l’un des poids lourds économiques du championnat. Selon les données compilées par Sportune, l’OM dispose d’un budget estimé à 185 millions d’euros pour la saison 2026-2027, soit le deuxième plus important de Ligue 1. Seul le PSG évolue dans une autre dimension avec 900 M€.

L’OM loin devant le reste de la Ligue 1

Malgré un contexte financier très tendu et une cure d’austérité déjà engagée, Marseille conserve le deuxième budget du championnat.

Avec 185 M€, l’OM devance nettement le Paris FC et Rennes, tous deux estimés à 130 M€, ainsi que Monaco à 125 M€.

Derrière, Lille et Lyon disposent d’un budget annoncé à 110 M€, tandis que Lens et Strasbourg se situent autour de 100 M€.

Cette position rappelle que, malgré les difficultés actuelles, l’OM reste l’un des clubs les plus puissants économiquement de Ligue 1.

Le PSG dans une autre galaxie

La comparaison avec Paris reste toutefois vertigineuse.

Sportune estime le budget du PSG à 900 M€, soit presque cinq fois celui de Marseille. Le club parisien représenterait à lui seul près de 40 % de la masse budgétaire totale des 18 clubs de Ligue 1, évaluée à environ 2,29 milliards d’euros.

Autre chiffre marquant : seuls le PSG et l’OM dépassent la barre des 150 M€ cette saison.

Dans ce contexte, l’écart entre les deux plus gros budgets français et le reste du championnat reste considérable.

Un paradoxe pour Marseille

Le paradoxe est évident : l’OM possède le deuxième budget de Ligue 1, mais doit malgré tout réduire ses dépenses et surveiller de très près sa situation financière.

Le club évolue sous surveillance renforcée de la DNCG, avec également des contraintes imposées par l’UEFA. La direction marseillaise travaille donc à réduire les coûts et à rendre le club moins dépendant des apports de Frank McCourt.

Ce classement confirme donc une réalité : l’OM reste un géant économique à l’échelle française, mais doit désormais apprendre à mieux exploiter ses moyens.