L’OM prépare une surprise pour le match face à Troyes?

L’Olympique de Marseille se déplace ce mercredi à Troyes en Ligue 1. Après trois victoires en championnat et Coupe de France, les Marseillais vont devoir enchaîner et prendre les trois points pour rester dans la course au podium. Pour cette rencontre, le club préparerait une surprise !

Malinovskyi dans le groupe?

En effet, ce lundi a été officialisée l’arrivée de Ruslan Malinovskyi. L’international ukrainien devrait, selon le club, être présenté ce jeudi à 14h lors d’une conférence de presse. Il pourrait aussi être mis sur le terrain face à Troyes ce mercredi ! C’est en tout cas ce qu’avance La Provence ce mardi dans son édition, expliquant que le club travaille sur cette possibilité depuis ce lundi soir.

Malinovskyi ne devrait bien sûr pas être titulaire dans cette équipe d’Igor Tudor. Il pourrait en revanche entrer en cours de jeu, comme l’avait fait Cédric Bakambu face au RC Lens la saison dernière et qui avait marqué un but dès ses premières minutes.

Malinovskyi? Il est évident qu’on se souviendra de lui en Italie — Sazhko

« Il est considéré comme l’un des meilleurs joueurs ukrainiens de sa génération et l’un de ceux ayant le mieux réussi à l’étranger. Nous n’avons pas beaucoup de bons joueurs à l’étranger, dans les meilleurs championnats. Et encore moins réussissant de belles choses dans ces championnats. Yarmolenko et Konoplyanka étaient considérés en Ukraine comme bien plus talentueux que Malinovskyi mais Ruslan est finalement parvenu à faire bien mieux qu’eux en Europe. Malinovskyi a certainement eu ses meilleurs moments en Belgique puis en Italie, malgré toutes les controverses et les problèmes avec Gasperini à l’Atalanta. Il a été meilleur passeur du championnat une saison (2021) et a marqué beaucoup de buts en Serie A. Il est évident qu’on se souviendra de lui en Italie. Les Ukrainiens sont fiers de ce qu’il a pu faire. » Oleksandr Sazhko (rédacteur en chef adjoint de Tribuna.com) – Source : FCM (10/01/23)