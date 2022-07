L’OM présente officiellement son nouveau maillot !

Le club l’avait annoncé hier, le maillot domicile saison 2022/2023 a été officiellement présenté ce vendredi.

« PUMA et l’Olympique de Marseille lancent aujourd’hui le maillot domicile de la saison 2022-2023 avec une approche rétro et un hommage à l’histoire. Nouveau maillot, taillé pour MARS. Ce maillot remet au cœur du jeu les aspérités et les caractéristiques de notre ville, Marseille. Un monde à part, un monde où lorsque les joueurs revêtent le maillot ils endossent aussi les rêves et la passion de tout un peuple. » Source : OM