L’OM reverse Strasbourg et prend la tête du championnat !

Ligue 1 : L’OM s’impose à Strasbourg et prend la tête du championnat

Quatre jours après son exploit face au PSG (1-0) au Vélodrome, l’Olympique de Marseille a confirmé son excellent début de saison en allant s’imposer sur la pelouse de Strasbourg (1-2). Menés en seconde période, les hommes de Roberto De Zerbi ont renversé la rencontre pour prendre provisoirement la tête de la Ligue 1.

Dès les premières minutes, les deux équipes ont imposé un rythme élevé avec de nombreuses occasions. Højbjerg (1re), Emegha (6e), Weah et Gouiri (8e) ont rapidement testé les gardiens. Strasbourg pensait ouvrir le score dès la 17e minute, mais le but d’Emegha a été annulé pour hors-jeu.

Après la pause, les Alsaciens ont finalement trouvé la faille. Sur une action rapide, Emegha a pris le dessus sur la défense marseillaise, et le VAR a validé le but d’Abdoul Ouattara (1-0, 49e). Le capitaine strasbourgeois a une nouvelle fois marqué de son empreinte la rencontre, avant de sortir blessé à la cuisse droite à l’heure de jeu.

L’OM renverse Strasbourg

L’ouverture du score n’a pas changé la physionomie du match : Marseille a continué de pousser et Gouiri aurait pu égaliser, mais a manqué une énorme occasion face à Penders (54e). Le tournant est venu du banc : entré à la place de Gouiri, Pierre-Emerick Aubameyang a relancé l’OM en égalisant d’un tir puissant (1-1, 78e).

Alors que le nul semblait se dessiner, les Marseillais ont forcé la décision dans le temps additionnel. Sur un centre parfait de Benjamin Pavard, Amir Murillo a surgi pour offrir la victoire aux Olympiens (1-2, 90e+2).

Le joueur : Amine Gouiri encore muet

Titulaire pour la sixième fois cette saison, Amine Gouiri court toujours après son premier but avec l’OM. Débordant d’activité, il a eu plusieurs occasions (3 tirs dont 2 cadrés) mais a manqué de justesse dans le dernier geste. Son remplacement par Aubameyang a été payant, l’attaquant gabonais inscrivant son troisième but de la saison. Gouiri devra rapidement retrouver le chemin des filets s’il veut s’imposer dans la rotation offensive.

L’OM leader provisoire

Grâce à ce succès arraché dans les arrêts de jeu, Marseille totalise désormais 12 points et rejoint le groupe de tête en attendant les autres résultats du week-end. Après avoir battu coup sur coup le PSG et Strasbourg, les hommes de De Zerbi envoient un signal fort : l’OM compte bien jouer les premiers rôles cette saison.