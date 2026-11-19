À la recherche de profils peu coûteux, l’Olympique de Marseille s’intéresserait à Sergio Camello. L’attaquant du Rayo Vallecano réalise un début de saison remarqué en Liga et pourrait être libre en juin 2027.

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Le mercato↗ d’hiver approche et l’OM doit composer avec une marge financière limitée. D’après Foot Mercato, le club marseillais cherche toujours à réduire sa masse salariale, notamment par le biais de départs de joueurs situés en haut de sa grille. Pierre-Emile Højbjerg est notamment cité du côté de la Juventus, alors que cette éventuelle opération affaiblirait encore un effectif déjà court.

Sergio Camello réalise un début de saison remarqué

Dans ce contexte, les dirigeants olympiens surveilleraient Sergio Camello, âgé de 25 ans. Selon les informations rapportées par Foot Mercato↗ à partir de Marca, l’avant-centre du Rayo Vallecano a inscrit sept buts en onze journées de Liga. L’attaquant s’est notamment distingué contre les deux grands clubs espagnols. Il a signé un doublé face au FC Barcelone et a également marqué contre le Real Madrid, des performances qui ont attiré l’attention de plusieurs équipes. Ce dernier a marqué 7 buts en 11 matches de Liga cette saison !

Un joueur bientôt libre mais déjà courtisé

Le principal intérêt de ce dossier pour l’OM réside dans la situation contractuelle de Camello. Le joueur serait libre en juin 2027 et ne prolongerait pas son contrat avec le Rayo Vallecano. Cette perspective a déjà éveillé l’intérêt de plusieurs clubs. Des équipes de Liga, ainsi que Côme, auraient pris contact avec le représentant de l’attaquant et formulé des propositions verbales. L’OM fait partie des formations positionnées sur ce dossier, alors que le club doit d’abord dégager des moyens pour renforcer l’effectif de Bruno Genesio.