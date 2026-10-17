Mercato : pisté par le Stade Rennais, le LOSC et l’OM, il se blesse de nouveau !

Martin Terrier s’est de nouveau blessé avec le Bayer Leverkusen. Touché à l’arrière de la cuisse gauche, l’ancien Rennais devrait être absent jusqu’à la fin du mois de décembre. Cette indisponibilité complique les éventuelles discussions avec le Stade Rennais, le LOSC et l’OM.

Martin Terrier sorti après seulement 17 minutes

Le sort s’acharne sur Martin Terrier. Jeudi, lors de la victoire du Bayer Leverkusen contre Lech Poznań en Ligue Europa (4-0), l’attaquant français a dû quitter ses partenaires dès la 17e minute. Le club allemand a ensuite indiqué qu’il souffrait d’une blessure musculaire à l’arrière de la cuisse gauche et qu’il ne devrait pas être disponible avant la fin du mois de décembre.

Une nouvelle absence après sa rupture du tendon d’Achille

Cette blessure intervient alors que Martin Terrier espérait retrouver du temps de jeu en Allemagne. Il n’avait disputé que quelques minutes en Bundesliga cette saison avant sa sortie contre Lech Poznań. À 29 ans, l’ancien joueur du Stade Rennais doit également composer avec les conséquences de sa rupture du tendon d’Achille droit, survenue en janvier 2025, qui l’avait éloigné des terrains durant de longs mois.

Le mercato hivernal se complique pour l’ancien Rennais

La situation de Martin Terrier avait attiré l’attention de plusieurs clubs français lors du dernier mercato estival. Le Stade Rennais et le LOSC figuraient parmi les équipes intéressées par un retour de l’attaquant en Ligue 1, mais aucune opération n’avait abouti. L’OM avait également été associé au dossier, notamment en raison des échanges entre Terrier et Bruno Genesio durant l’été. Alors qu’une arrivée en L1 dès janvier semblait déjà dépendre de sa situation sportive, son indisponibilité annoncée jusqu’à la fin décembre complique désormais les discussions. Les clubs intéressés devront tenir compte de son état physique et du risque sportif lié à un éventuel recrutement.

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