L’OM s’impose 3-0 face à Brest et reprend la tête du classement

En attendant le déplacement du PSG à Lyon dimanche, l’Olympique de Marseille a pris provisoirement la tête de la Ligue 1 grâce à sa victoire 3-0 face à Brest, ce samedi au Vélodrome, lors de la 12ᵉ journée du championnat.

Un OM dominateur et efficace

Trois jours après sa défaite frustrante contre l’Atalanta en Ligue des champions, l’OM s’est parfaitement relancé en championnat. Les hommes de Roberto De Zerbi ont maîtrisé leur sujet face à une équipe brestoise rapidement dépassée.

Dès le début de la rencontre, les Marseillais ont imposé leur rythme (64 % de possession) et se sont procuré plusieurs occasions par Aubameyang (1ʳᵉ, 6ᵉ). Brest, en bloc bas, a tenté de réagir par Mboup (9ᵉ), sans réussite face à Geronimo Rulli.

L’ouverture du score est intervenue à la 25ᵉ minute sur un coup franc d’Angel Gomes, mal repoussé par le gardien brestois Radoslaw Majecki, qui a dévié le ballon dans ses propres filets. Huit minutes plus tard, Paixao a provoqué un penalty transformé par Mason Greenwood (33ᵉ), permettant à Marseille de mener 2-0 à la pause.

A lire aussi : OM – Brest (3-0) Aubameyang : « On a décidé de créer quelque chose d’unique dans ce groupe »

Aubameyang retrouve le chemin des filets

En seconde période, Brest a tenté de réagir avec les entrées de Tousart et Labeau Lascary, sans parvenir à renverser la tendance. Rulli s’est montré solide sur plusieurs interventions (52ᵉ).

Marseille, en gestion, s’est contenté de contrôler le jeu avant que Pierre-Emerick Aubameyang, muet depuis sept matches, ne scelle le score en fin de rencontre. Bien servi par Matt O’Riley, l’attaquant gabonais a inscrit un superbe troisième but (82ᵉ), libérant un Vélodrome à guichets fermés.

Classement et dynamique

Avec cette victoire, l’OM enchaîne un deuxième succès consécutif en Ligue 1 après celui décroché à Auxerre (0-1). Les Marseillais prennent provisoirement la tête du championnat, un point devant le PSG. Brest, de son côté, n’a plus gagné depuis la 6ᵉ journée (2-0 à Angers) et glisse à la 14ᵉ place avec 10 points.