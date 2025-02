L’OM sombre face à l’AJA, Paris et Nice en piste ce dimanche… Le programme du reste de la J23 !

Que propose la Ligue 1 ce dimanche ? Voici le programme complet avec des affiches comme Nice – Montpellier ou Lyon – PSG !

La 23ᵉ journée de Ligue 1 a débuté ce vendredi 21 février 2025 à 20h45 sur DAZN avec le Stade Rennais qui recevait le Stade de Reims. Au terme de cet affrontement, ce sont les rennais d’Habib Beye qui sont sortis vainqueur 1 -0. La mise en scène se poursuivait hier, samedi 22 février, avec un duel de haut de tableau entre le LOSC et l’AS Monaco à 17h00 sur beIN SPORTS 1. Un duel qui a tourné en faveur des Lillois qui se sont imposés 2 – 1 grâce notamment à un doublé de l’islandais Hàkon Haraldsson. Ensuite, à 19 h 00 sur DAZN, c’était l’AS Saint-Étienne qui recevait le SCO d’Angers. Une rencontre qui s’est montrée prolifique avec 6 buts et un spectaculaire match nul 3 – 3 ou les verts, qui étaient menés 2 – 0 avaient réussi à renverser la vapeur avant de se faire rejoindre dans les dernières secondes.

La soirée s’est ensuite conclue à 21h05 sur DAZN avec l’AJ Auxerre qui recevait l’Olympique de Marseille. Dans ce dernier match du jour, les Olympiens ont complètement sombré en terre auxerroise avec un revers 3 – 0 qui n’a pas fini de faire parler de lui tant les décisions arbitrales ont été, une nouvelle fois, très polémiques.

Lyon – PSG à 20h45

Le dimanche 23 février 2025 promet également une belle journée de football avec plusieurs rencontres décisives diffusées sur DAZN. Dès 15h00, Nantes accueille le RC Lens dans un match qui s’annonce serré. À 17h15, trois duels se jouent simultanément : Le Havre face au Toulouse FC, Nice contre Montpellier et RC Strasbourg opposé à Brest, qui doit gagner pour garder un espoir de qualification européenne pour l’année prochaine. La journée se clôturera en beauté à 20h45 avec le choc entre l’OL et le PSG, concluant ce week-end de Ligue 1 avec un duel entre une équipe lyonnaise en forme depuis deux semaines et une autre formation qui reste sur un récital 7 -0 face à Brest en Ligue des Champions.

Voici le programme de la 23e journée de Ligue 1. Quels sont vos pronostics ? Le programme complet : https://t.co/3zA6agP2V7 pic.twitter.com/Ef156IRliq — L’ÉQUIPE (@lequipe) February 21, 2025



Vendredi 21 février 2025 à 20h45 sur DAZN

Rennes 1-0 Reims

Samedi 22 février 2025 à 17h00 sur beIN SPORTS 1

Lille 2 – 1 Monaco

Samedi 22 février 2025 à 19h00 sur DAZN

ASSE 3 – 3 SCO d’Angers

Samedi 22 février 2025 à 21h05 sur DAZN

AJ Auxerre 3 – 0 Olympique de Marseille

Dimanche 23 février 2025 à 15h00 sur DAZN

Nantes – Lens

Dimanche 23 février 2025 à 17h15 sur DAZN

Havre AC – Toulouse

Strasbourg – Brest

Nice – Montpellier

Dimanche 23 février 2025 à 20h45 sur DAZN

OL – PSG