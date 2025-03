L’OM tisse sa toile en Amérique du Sud !

Lors de son déplacement en Argentine ces derniers jours, Pablo Longoria a multiplié les rencontres avec les grandes institutions locales, parmi lesquelles River Plate et le Racing Club. Le président marseillais, accompagné de Fabrizio Ravanelli, a longuement échangé avec les dirigeants de ces clubs. Une tournée qui témoigne donc de la volonté de l’OM de renforcer ses liens avec le football sud-américain.

Depuis son arrivée à la tête de l’OM, Pablo Longoria n’a jamais caché sa volonté de réformer et d’internationaliser la politique sportive du club. Connu pour son réseau étendu et sa connaissance sans faille du scouting et du marché des transferts, le président olympien voit en l’Amérique du Sud une réelle opportunité de développement. Ce déplacement en Argentine s’inscrit ainsi dans une logique d’ouverture, avec l’objectif de tisser des liens privilégiés et de dénicher les futurs grands noms du football de demain.

Des rencontres avec de beaux noms

Lors de son séjour en Argentine, le président espagnol de l’OM n’a donc pas chômé. En effet, après avoir rencontré Enzo Francescoli, directeur sportif de River Plate et ancienne légende olympienne, le président de l’OM s’est également affiché aux côtés de Diego Milito, président du Racing Club. Des échanges qui ont semblé être assez chaleureux et qui sont loin d’être anodins tant ils semblent s’inscrire dans la volonté qu’a l’Olympique de Marseille de tisser des liens solides avec les clubs sud-américains, véritable vivier de pépites et de talents.

Racing 🤝 OM Mismos colores, la Academia de Marsella 💙🩶 https://t.co/JdLhBsyjxF — Olympique de Marseille 🇵🇦🇦🇷🇪🇸 (@OM_Espanol) March 14, 2025

𝐑𝐢𝐯𝐞𝐫 🤝 𝐎𝐌 🇦🇷🇫🇷 La delegación del Olympique de Marsella y el Presidente 𝗣𝗮𝗯𝗹𝗼 𝗟𝗼𝗻𝗴𝗼𝗿𝗶𝗮 en Argentina con 𝗘𝗻𝘇𝗼 𝗙𝗿𝗮𝗻𝗰𝗲𝘀𝗰𝗼𝗹𝗶, leyenda olympien y actuel director deportivo de River Plate. 😍❤️💙 pic.twitter.com/cjUrfpiZcQ — Olympique de Marseille 🇵🇦🇦🇷🇪🇸 (@OM_Espanol) March 14, 2025

Il reste donc maintenant à voir si ces échanges se traduiront, dans les prochaines semaines ou mois, par des partenariats concrets qui acteraient ainsi le début d’un nouveau chapitre dans la politique sportive de l’OM.

