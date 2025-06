Longoria : “Je suis très heureux d’accueillir Alessandro Antonello à l’OM”

C’est officiel : l’Olympique de Marseille a annoncé ce mardi la nomination d’Alessandro Antonello en tant que nouveau directeur général. Cette arrivée, pilotée par le président Pablo Longoria avec la participation du Conseil de Surveillance et l’approbation du propriétaire Frank McCourt, s’inscrit dans la politique de transformation du club phocéen, afin de l’installer durablement parmi les 24 meilleurs clubs européens sur le plan sportif et institutionnel.

Alessandro Antonello prend place au Directoire de l’OM, aux côtés de Pablo Longoria et d’Alban Juster, directeur général Finance & Compliance. Cette nouvelle étape souligne l’évolution de l’Olympique de Marseille, tant sur le plan de son activité que de son rayonnement.

Au sein de l’OM, le rôle d’Alessandro Antonello sera centré sur le développement économique et la création de valeur. Il sera chargé d’accélérer la transformation des revenus, de diversifier les sources de profits et d’optimiser l’image de marque de l’institution marseillaise. Cette politique passera par une meilleure valorisation du Stade Vélodrome, le déploiement de l’évolution numérique, ou encore le renforcement de l’influence internationale de l’OM, le tout dans une logique de gestion durable et responsable.

En étroite coordination avec toutes les équipes de direction, Alessandro Antonello sera un acteur central de la politique de croissance définie par le propriétaire et le président. Cette politique s’inscrit dans le projet de transformation que l’OM mène depuis l’arrivée de Frank McCourt, afin d’assurer son retour dans l’élite européenne.

Antonello nouveau DG !

Alessandro Antonello arrive à Marseille avec une expérience particulièrement riche. Il a travaillé pendant plus de dix ans à l’Inter Milan, d’abord en tant que directeur financier, puis directeur des opérations et directeur général. Cette expérience lui a permis d’accompagner avec succès la transformation du géant milanais, marquée par une forte croissance des revenus, un repositionnement commercial ambitieux et la conquête de sept titres. Il a par ailleurs siégé aux conseils d’administration de l’ECA (European Club Association) et de la Lega Serie A, renforçant son expérience internationale et son expertise en politique du football.

Pablo Longoria s’est montré particulièrement enthousiaste à l’idée d’accueillir Alessandro Antonello : « Je suis très heureux d’accueillir Alessandro Antonello à l’OM. Nous nous connaissons depuis plusieurs années et j’ai toujours été convaincu qu’il s’agissait d’un des dirigeants connaissant le mieux l’industrie du football en Europe. J’apprécie particulièrement son exigence, son intégrité et sa capacité à faire évoluer des organisations dans des environnements complexes. Son expérience sera précieuse pour accompagner l’évolution de l’Olympique de Marseille dans toutes ses dimensions », a déclaré le président de l’OM.