LONGORIA PARLE de l’APPEL de LYON, des VOYAGES EN TRAIN pour l’OM ET DU PARTENARIAT AVEC LA RÉGION

Ce lundi, Pablo Longoria s’est exprimé sur plusieurs sujets en marge de la présentation du nouveau partenaire du programme « Treizième Homme ». Le tout est à retrouver en vidéo ci-dessous.

🤝 @MaRegionSud devient le premier partenaire institutionnel du programme « 𝗧𝗿𝗲𝗶𝘇𝗶𝗲̀𝗺𝗲 𝗛𝗼𝗺𝗺𝗲 » Merci à @RenaudMuselier, président de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur, de soutenir le club dans ses projets de formation à destination de la jeunesse marseillaise.… pic.twitter.com/HmyB33R59y — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) November 20, 2023

Le communiqué de l’Olympique de Marseille

Acteur clé du développement du territoire, la Région Sud, engagée pour l’éducation, l’innovation et le rayonnement de son territoire, a souhaité rejoindre dès son lancement le programme « Treizième Homme », pour soutenir l’Olympique de Marseille dans ses nouvelles ambitions, et notamment de formation à destination de la jeunesse. Lancé officiellement le 1er juin 2023, ce programme regroupe l’ensemble des projets structurants portés par le club tels que le centre de formation de l’OM, « Les Olymp13ennes », « OM Légendes », « Droit au Cœur » et « OM Education ». En agissant concrètement et durablement au service de la féminisation du football professionnel, de la formation des sportifs et de la jeunesse marseillaise de demain ainsi que de la cohésion sociale et du développement de projets environnementaux, l’Olympique de Marseille se positionne comme un acteur de développement majeur du territoire régional. L’Olympique de Marseille et la Région Sud signent aujourd’hui cette convention pour les saisons 2023/2024 et 2024/2025. Elle tient compte de leurs priorités communes : Soutenir la formation de la jeunesse régionale en matière de sport, à travers notamment OM Education, dont l’ambition est de former la jeunesse locale, mais aussi nationale et internationale, à l’expertise du football et aux métiers du stade. Les joueurs et joueuses « OM Next Generation » qui accompagne les clubs partenaires de l’Olympique de Marseille, seront les premiers à bénéficier de ce partenariat puisqu’ils auront accès à un suivi spécifique pour mieux s’orienter dans leur parcours scolaire puis professionnel.