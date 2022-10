Longoria piste un défenseur, Gerson vers un départ cet hiver? Des retours importants face au Sporting ! Les 3 infos OM de ce mardi !

Comme chaque soir FCM vous propose les 3 infos OM du jour. Au programme ce mardi : Longoria piste un défenseur, Gerson vers un départ cet hiver? Des retours importants face au Sporting !

Mercato OM : Longoria veut un ancien lyonnais (libre en juin prochain) ?

L’OM se cherche encore en défense. Si Mbemba s’est installé, Bailly est fragile physiquement, Balerdi et Gigot irréguliers. Pablo Longoria pourrait tenter de recruter un jeune défenseur formé à Lyon.

Selon le médio Relevo, Pablo Longoria aurait toujours un œil sur son ancien club et pourrait tenter de faire revenir un ancien lyonnais dans le championnat français. Le président olympien serait très intéressé par le profil de Mouctar Diakhaby qui sera libre en juin prochain. Le défenseur de 25 ans avait signé à Valence en 2018 alors que Longoria était encore au club…

Mouctar Diakhaby, libre en juin, et courtisé par l’OM

Diakhaby sera libre en juin prochain et malgré la détermination de Valence et de son coach Gattuso de le conserver, il ne serait pas pressé. Même si le défenseur est heureux dans l’équipe, il est attentif aux possiblités du marché et pourrait donc partir libre à la fin de la saison. Diakhaby a pourtant la confiance de Gennaro Gattuso, qui lui a déjà dit qu’il était une pièce indispensable pour lui. Pour autant le coach italien sait que e dossier est compliqué : « c’est une affaire délicate, il faut voir ce que veut le joueur, les représentants, etc. » Pour rappel, Valence avait déboursé 15M€ pour le faire venir de Lyon en 2018. L’OM pourrait le récupérer donc l’été prochain à la fin de son contrat, à moins que Valence décide de le transférer lors du mercato hivernal pour récupérer un peu d’argent…

De Diakhaby y su compleja renovación 📋Un salario bajo, que podría mejorarse. Gattuso le insiste en que aquí es importantísimo tras años difíciles 🔵Él, dispuesto a escuchar al VCF…Y al mercado. El Olympique de Marsella, atento a su situación@relevo https://t.co/oy1FhSVACi — Nacho Sanchis (@sanchis14) October 11, 2022

👀 Mouctar Diakhaby écope d’un carton rouge alors qu’il est sur le banc des remplaçants…

🤬 Gennaro Gattuso devient alors fou de rage ! pic.twitter.com/8ersKbX0jV — beIN SPORTS (@beinsports_FR) October 8, 2022

Mercato OM : Départ dès janvier pour Gerson ? Déjà un club sur le coup ?

Gerson n’est pas un titulaire indiscutable sous les ordres de Tudor, de quoi déjà alimanter des rumeurs de départ. Actuellement relégables, le FC Séville a repris espoir dès l’arrivée de l’ex-entraîneur olympien, Jorge Sampaoli.

Même s’il doit faire avec ce qu’il a jusqu’au mercato hivernal, l’entraîneur argentin est venu avec des idées plein les valises : l’attaquant Gabriel Barbosa ou Ezequiel Avila font partie des noms qui ont été cités pendant sa conférence de presse.

Sampaoli veut Gerson ?

Selon Estadio Deportivo, Jorge Sampaoli aurait fait part de son souhait d’attirer Gerson à Séville. Sous ses ordres, l’ex coach olympien avait fait du natif de Belford Roxo un cadre de son effectif, avec 48 apparitions, 11 buts et 10 passes décisives toutes compétitions confondues. Ses performances lui avaient même permis d’être sélectionné en équipe nationale.

Cependant, cette saison, le milieu brésilien patine : titularisé à huit reprises par Igor Tudor et auteur de deux buts en Ligue 1, il n’occupe pas le même rôle que lors de sa première année à Marseille.

Gerson, mediocentro del Marsella, en la órbita del #SevillaFC de Sampaoli https://t.co/wslgx2I65e — Estadio Deportivo (@Estadio_ED) October 11, 2022

Ayant cruellement besoin de vendre, l’Olympique de Marseille pourrait peut-être se laisser tenter en cas d’offre alléchante du club espagnol. Il ne faut quand même pas oublier le prix d’achat de Gerson : 20 millions d’euros ont été déboursés par les marseillais pour s’offrir l’international brésilien.

OM : Deux gros retours confirmés (et 3 absents) face au Sporting !

Après sa large victoire mardi dernier, l’OM va affronter un Sporting revanchard mercredi à Lisbonne. Igor Tudor peut compter sur deux retours importants pour ce match.

Si Rúben Amorim peut compter sur le retour de son défenseur central Coates et a encore une possibilité concernant son piston droit Porro, Tudor va aussi récupérer deux joueurs clés. En effet, RMC confirme que Jonathan Clauss et Mattéo Guendouzi se sont entraînés ce mardi avant de rejoindre le Portugal. « Les deux joueurs, touchés lors du match aller, ont pris part à la séance d’entraînement de Marseille, ce mardi à la veille du déplacement pour y affronter le Sporting. Les deux joueurs devraient figurer dans le groupe, même si cela dépendra des sensations ressenties par Clauss. Ce dernier s’est blessé aux ischios la semaine dernière face aux Portugais mais semble déjà (presque) rétabli. Le retour de Guendouzi, qui avait reçu un coup il y a une semaine, ne fait lui aucun doute. »

Un seul absent : Kolasinac, blessé

Igor Tudor devrait pouvoir compter sur son groupe au complet à l’exception de Sead Kolasinac, toujours blessé. Pour rappel, Isaac Touré et Bamba Dieng ne sont pas inscrit sur la liste de C1.

Nuno Tavares a expliqué pourquoi le club portugais a toujours une importance particulière dans son coeur les raisons qui l’ont poussé à y signer.

« Lors d’un tournoi à Estoril, j’ai terminé meilleur buteur. Le Sporting m’a repéré à cette occasion. Je ne suis pas allé les chercher, ce sont eux qui sont venus. Si ça a été facile pour un supporter de Benfica de signer au Sporting ? Quand on est enfant, on ne se pose pas ce genre de question. On joue juste pour le plaisir, pour se distraire. Le Sporting m’a bien accueilli. Je suis un peu devenu sportinguista. Une psychologue, Anna Vieira, m’a aidé, déjà parce que j’étais le plus jeune. J’étais très timide. J’ai tout de suite joué un tournoi appelé Mondialito. Elle m’a mis en confiance. Elle a été un soutien psychologique important. A mon arrivée, j’étais très jeune, j’étais le petit garçon gentil, il me manquait un peu d’agressivité sur le terrain. J’ai appris à être plus agressif. J’ai rejoint le Sporting pour faire comme mon idole, Cristiano Ronaldo. Je ne peux pas avoir meilleur modèle. J’ai fait comme lui, je suis allé au Sporting. Après, chacun prend son chemin » Nuno Tavares – Source : La Provence (11/10/22)