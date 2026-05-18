Lorenzi à l’OM ? Un détail pourrait tout remettre en question…

L’Olympique de Marseille suit avec une attention toute particulière la situation de l’OGC Nice. Pas uniquement pour des raisons sportives. En coulisses, le maintien – ou non – des Aiglons en Ligue 1 pourrait avoir un impact direct sur un dossier stratégique du mercato marseillais : l’arrivée de Grégory Lorenzi au poste de directeur sportif.

Depuis plusieurs jours, le nom du dirigeant brestois revient avec insistance du côté de la Commanderie. Architecte reconnu de la réussite du Stade Brestois ces dernières saisons, Lorenzi plaît énormément à la direction olympienne. Son profil, capable de bâtir des effectifs compétitifs avec des moyens limités, colle parfaitement à la nouvelle orientation souhaitée par l’OM.

Lorenzi avait donné son accord à Nice

Mais le dossier est loin d’être simple. Selon les révélations de Nice-Matin, Grégory Lorenzi aurait déjà signé un engagement avec l’OGC Nice pour succéder à Florian Maurice, dont le départ semble acté depuis plusieurs mois.

Le problème pour Marseille ? Si Nice assure son maintien en Ligue 1, le dirigeant corse devra honorer son engagement avec le Gym… sauf accord négocié entre les deux clubs. Une situation qui pourrait ralentir, voire compromettre, les plans marseillais.

En revanche, une clause bien précise pourrait totalement rebattre les cartes : en cas de relégation niçoise en Ligue 2, Lorenzi serait libre de se désengager automatiquement de son futur contrat avec les Aiglons.

Autrement dit, un échec de Nice face à Saint-Étienne ouvrirait un boulevard à l’OM.

L’OM déjà en ordre de bataille

À Marseille, le dossier est pris très au sérieux. En interne, Grégory Lorenzi apparaît comme le grand favori pour prendre les commandes du secteur sportif. Son travail à Brest impressionne depuis plusieurs saisons : recrutement intelligent, stabilité du vestiaire, progression constante du club breton et qualification européenne historique.

Après la victoire de l’OM contre Rennes (3-1), Medhi Benatia n’a d’ailleurs pas caché son admiration pour le dirigeant brestois.

« C’est quelqu’un qui s’est fait dans un club où les moyens sont réduits, et il a montré de très belles choses. (…) Pour moi, c’est un choix intelligent de la direction. »

Le directeur du football marseillais a également insisté sur la personnalité de Lorenzi, estimant qu’il possédait le caractère nécessaire pour résister à la pression particulière du contexte olympien.

« J’espère qu’il restera droit dans ses bottes, comme en Bretagne, qu’il arrivera avec son sang corse et qu’il ne fera pas de demi-mesure. »

Des propos qui ressemblent fortement à une validation publique du futur choix marseillais.

Un feuilleton qui pourrait rapidement s’accélérer

De son côté, Lorenzi entretient encore le suspense. Interrogé par Ouest-France, le dirigeant brestois s’est montré très prudent.

« Je communiquerai une fois ma situation réglée pour la suite de ma carrière. »

Une déclaration qui confirme néanmoins que son avenir est déjà en train de se jouer loin de Brest.

À présent, tous les regards se tournent vers la lutte pour le maintien. Car au-delà de l’enjeu sportif, le destin de Nice pourrait aussi décider de l’avenir du futur patron du recrutement marseillais.