Lorient – OM (0-0) : Tudor spectateur, Marseille impuissant !

Pour ce match de reprise, Igor Tudor a décidé de laisser Mbemba sur le banc, Balerdi fait son retour, Guendouzi est préféré à Malinovskyi lui aussi remplaçant. Première occasion pour les locaux, Balerdi perd le ballon sur un contrôle raté. Faivre en profite pour filer seul au but mais il est gêné par le retour de Gigot, Lopez capte (6′). Grosse opportunité pour l’OM, Sanchez percute dans l’axe et décale parfaitement Ünder sur sa droite, il rate un peu son contrôle et frappe en force du droit, Mannone est à la parade (12′). L’OM doit se méfier des contres et de la vitesse des Merlus… Les marseillais ont du mal a mettre leur jeu en place, trop de déchet technique au bout de 30 minutes de jeu. Rongier tente de trouver Under en profondeur, l’ouverture est parfaite, mais l’ailier contrôle du bras (29′). Sur une réccupération haute, Under ne tente pas sa chance direxctement, il avance et ne cherche pas ses partenaires pour frapper au dessus (35′). Suite à un coup franc, Balerdi réccupère le second ballon dans la surface, sa première frappe est contrée, la seconde hors cadre (38′). Centre de Clauss au second poteau, la reprise de volée de Tavares partait bien, mais elle est contrée (40′). L’OM pousse avant la mi-temps, mais cela manque de justesse technique à l’image d’un Under qui accumule les pertes de balle et mauvais choix… 0-0 à la mitemps, les olympiens ont poussé en fin de première période mais sans précision, impossible de marquer !

Under brouillon, imprécis techniquement comme son collectif

Belle ouverture pour Sanchez, le chilien met une petite passe pour Under, qui ne cadre pas, encore une fois (46′). L’OM a le ballon, mais cela manqie toujours de justesse dans la dernière passe… Les marseillais ont le ballon, ça tente de combiner, Kolasinac entre dans la surface mais attend trop pour centrer et se fait contrer (58′). Cette équipe a perdu sa folier et sa spontaniété dans le jeu offensif. Suite à une frappe déviée, un mauvais contrôle de Kolasinac, Dieng frappe et oblige Pau Lopez a sortir une parade (63′). Tavares réccupère un second ballon plein axe, il tergiverse, sa frappe du droit est contrée et n’est pas loin de lober Manone, corner (65′). Balerdi ne cadre pas sa tête suite au corner d’Under, la balle semble déviée mais l’arbitre ne bronche pas. Tudor va devoir faire des changements offensifs. Tavares a deux grosses occasions, mais le piston rate son centre et frappe sur le portier (80′). Vitiniha, Malinovskyi et Mbemba entrent tardivement à la place de Guendouzi, Sanchez et Gigot (81′). Pau Lopez est attentif sur un ballon en profondeur pour Diarra (83′). Lopez sauve encore son équipe face à Koné, Balerdi était en diffculté (89′). Kolasinac sort en boitant, Bailly entre dans les arrêts de jeu. Koné frappe encore, Lopez est solide mais l’OM est en souffrance dans cette fin de match. 0-0, l’OM laisse Lens prendre deux points de plus, cette fin de saison devient inquiétante…