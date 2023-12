Lorient – OM (2-4) : Marseille enchaine avec la manière, Aubameyang brille encore !

L’Olympique de Marseille s’impose face à Lorient (4-2) ce dimanche soir à l’occasion de la 15e journée de Ligue 1. Aubameyang a une nouvelle fois brillé en réalisant un doublé. L’OM remonte à la 6e place du classement de Ligue 1

Lorient 2 4 OM Faivre 41e 3e Mbemba Mendy 56e 8e Aubameyang 33e Balerdi 42e Aubameyang

Le onze de départ de l’OM

Lopez

Clauss Mbemba Gigot Ballerdi Lodi

Verretout Ounahi

Harit

Vitinha Aubameyang

Le Match :

Gennaro Gattuso ne pouvait pas rêver une meilleure entame de match de ses joueurs. Le coach italien a reconduit pour la seconde fois un 352 qui a parfaitement fonctionné face à Lyon. L’OM met la pression d’entrée et réussit à ouvrir la marque dès la 3e minute de jeu par l’intermédiaire de Mbemba . Suite à un centre de Lodi mal dégagé par la défense lorientaise, le défenseur olympien n’a plus qu’à pousser le ballon au fond des filets du plat du pied (3e, 0-1). Les olympiens continuent de pousser et réalisent rapidement le le break sur une très belle tête croisée d’Aubameyang reprenant un très bon centre de Veretout (9e, 0-2). Marseille est tranchant sur chacune de ses offensives. Vitinha et Aubameyang ratent deux belles opportunités d’aggraver le score.

Pau Lopez réalise un arrêt du pied décisif sur un face à face avec l’ancien attaquant de l’OM Bamba Dieng (25e). la réponse olympienne ne tarde pas. Aubameyang réalise une reprise acrobatique du talon captée par le portier du FCL (29e). Gigot est tout proche d’inscrire le troisième but olympien d’une frappe du droit au point de pénalty détourné en corner. C’est finalement Balerdi qui s’en charge d’une reprise de la tête sur un centre de Clauss (3-0, 33e).

Les hommes de Gattuso vont toutefois encaisser un but juste avant la pause par Romain Faivre qui trompe Lopez en deux temps (41′, 1-3).

Mais l’OM ne faiblit pas et réagit dans la foulée avec un doublé d’Aubameyang. Parfaitement lancé par Veretout, l’attaquant marseillais fixe Laporte, pour le quatrième but marseillais (1-4, 42e).

De retour des vestiaires après la pause, les lorientais mettent la pression et parviennent à réduire le score par l’intermédiaire de Benjamin Mendy qui trompe Lopez dans un angle fermé au second poteau à bout portant (2-4, 52e). Marseille souffre, Lopez sauve les siens sur une frappe de Talbi (56′).

Marseille souffre, joue nettement plus bas et ne gagne plus de duels.

A dix minute de la fin du match, Clauss se fait exclure sur un geste jugé dangereux. Un carton rouge très discutable. L’OM finit donc à 10 contre 11. Marseille tient non sans souffrir mais parvient à ramener une victoire très importante en Ligue 1. l’Olympique de Marseille remonte à la 6e place du classement.