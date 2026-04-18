Lorient – OM : à quelle heure et sur quelle chaîne TV (streaming) voir le match de Ligue 1 ?

L’Olympique de Marseille se déplace ce samedi à Lorient lors de la 30e journée de Ligue 1. Dans une rencontre décisives dans l’optique de la 3e place, l’OM doit s’imposer après un nouveau stage à Marbella.

Marseille doit confirmer à Lorient sa victoire face à Metz

Actuellement 4e du championnat avec 52 points , l’OM reste sur deux défaites face au LOSC et face à Monaco et une victoire face au FC Metz. Les hommes d’ Habib Beye doivent se relancer dans cette série de 5 matches…

Dans un classement très serré, les Marseillais est à égalité de points avec Monaco et à un point de Lille.

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Lorient reste sur 3 matches sans victoire !

Avant d’affronter l’Olympique de Marseille, Lorient s’est incliné face à Lyon et reste sur 3 matches sans victoires. Théo Le Bris est particulièrement préoccupant. Sorti blessé face à l’Olympique Lyonnais (défaite 0-2), le piston droit souffre d’une élongation aux ischios-jambiers. Son indisponibilité devrait se prolonger jusqu’à la fin de la saison. “On est assez pessimiste par rapport au fait qu’il puisse reprendre avant la fin du championnat”, a indiqué Olivier Pantaloni après la séance.

Autre coup dur, l’absence de Montassar Talbi. Déjà forfait à Lyon, le défenseur international tunisien (62 sélections) est touché au mollet. Son retour n’est pas attendu avant début mai, pour le déplacement face au Paris Saint-Germain. “Il a une gêne au mollet”, a précisé Olivier Pantaloni, ajoutant : “Il est dérangé par le muscle soléaire (muscle profond du mollet). Il y a des risques de récidive, donc il vaut mieux bien le guérir”.

À ces forfaits s’ajoute la suspension d’Arsène Kouassi, indisponible contre l’OM pour accumulation de cartons jaunes.

À quelle heure et sur quelle chaîne voir Lorient – OM ?

La rencontre entre Marseille et Lorient se disputera ce samedi 18 avril à 17h00 au stade du Moustoir. Le match sera diffusé en direct sur beIN Sports 1, disponible en streaming via les plateformes Canal ou Bein Sports.

Le onze probable de l’OM

Pour cette rencontre, Habib Beye devrait s’appuyer sur son système en 3-5-2 Absents notables : Nayef Aguerd est en phase de reprise après son opération, Egan-Riley et Kondogbia sont blessés. Facundo Medina est suspendu.

Le onze probable :

Rulli – Pavard, Balerdi, Emerson – Weah, Timber, Højbjerg, Paixao – Aubameyang, Gouiri, Greenwood.