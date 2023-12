Lorient – OM : Compos probables, chaîne TV, statistiques… La feuille de match !

L’Olympique de Marseille se déplace à Lorient pour le compte de la 15e journée de Ligue 1. Onze probable, groupe, déclarations, chaîne TV, météo… Toutes les infos de l’avant-match sont à retrouver ici !

Quelle heure ? Quelle chaîne tv ?

La rencontre entre l’Olympique de Marseille et Lorient aura lieu à 20h45 à Lorient. Le match sera retransmis en direct sur Prime Vidéo.

Les groupes

Le groupe de l’OM

Gardien :

Blanco, Simon, Lopez

Défenseurs :

Mbemba, Gigot, Clauss, Renan Lodi, Balerdi, Murillo, Meïté

Milieux :

Veretout, Ounahi, Nadir, Harit, Gueye, Tika

Attaquants :

Vitinha, Sarr, Aubameyang, Mughe

Lorient

Gardiens :

Mvogo, Gomis, Youfeigane

Défenseurs :

Yongwa, Kalulu, Laporte, Talbi, F. Mendy, B. Mendy, Le Goff, Touré

Milieux :

Le Bris, Faivre, Ponceau, Innocent, Makengo, Abergel

Attaquants :

Kroupi, Doucouré, Dieng Tosin

Les onze probables

Olympique de Marseille :

Lopez

Clauss, Gigot, Mbemba, Renan Lodi

Veretout, Ounahi

Mughe, Harit, Sarr

Aubameyang

Lorient :

Mvogo

Kalulu, Laporte, Talbi, Yongwa

Faivre, Abergel, Ponceau, Makengo

Doucouré, Kroupi

Le Stade

Ce match se jouera au Stade du Moustoir (18 110 places).

L’Arbitre de ce Lorient – OM

L’arbitre désigné pour la rencontre entre Lorient et l’OM est Eric Wattellier. Il sera assisté par Cyril Mugnier et Julien Garrigues. Le poste de quatrième arbitre sera occupé par Olivier Thual. Les deux arbitres assistants vidéo seront Jérémie Pignard et Thomas Léonard.

La Météo

Prévision météo à Lorient à 21h (*)

– Nuageux (couverture nuageuse 100%)

– Pourcentage de pluie : 40%

– Température 14°C / ressentie 10°C

– Vent : OSO 20km/h

– Taux d’humidité : 98%

(*) Prévision accuweather.com

Confrontations OM VS Lorient

Victoires de l’OM : 18 Match nul : 8 Victoires Lorient : 6

Déclarations d’avant-match

Interrogé en conférence de presse sur son duo d’attaque, Gennaro Gattuso a loué la complicité entre Aubameyang et Vitinha: « Aubameyang et Vitinha, c’était une belle performance, il y a une vraie complémentarité, cela permet à Auba de se décaler. Ils ont bien joué, on va voir. Ils ont des qualités différentes, Viti est plus physique, il y a une vraie complicité. Ndiaye peut aussi jouer comme deuxième attaquant. On va voir comment on va organiser nos prochains matches... »

Régis Le Bris en conférence de presse : « Je regrette l’absence des supporters de l’OM. On ne peut pas laisser filer cette multiplication des violences. C’est insupportable vis-à-vis du sport qui est le nôtre. Vis-à-vis de notre société, il y a une dérive qui est presque affolante. Que les pouvoirs publics se saisissent de la situation et soient sans concession sur ce sujet me paraît indispensable. Depuis plusieurs années, à Lorient, on a été plutôt préservés de cela. Il y a eu quelques feux d’artifice, des fumigènes, mais je trouve que l’ambiance au stade, y compris avec les supporters marseillais, a toujours été excellente. J’ai envie de penser qu’on puisse préserver cela dans des endroits. Dans d’autres, si les choses dérivent, il faut à un moment taper le poing sur la table et régler les choses avec fermeté