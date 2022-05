Lorient – OM : Compos probables, chaîne TV, statistiques… La feuille de match !

L’Olympique de Marseille se déplace à Lorient pour le compte de la 36e journée de Ligue 1. Onze probable, groupe, déclarations, chaîne TV, météo… Toutes les infos de l’avant-match sont à retrouver ici !

Quelle heure ? Quelle chaîne tv ?

La rencontre entre l’Olympique de Marseille et Lorient aura lieu à 17h05 à Lorient. Le match sera retransmis en direct sur Prime Vidéo.

Les groupes

Le groupe de l’OM

Gardien :

Mandanda, Simon, Lopez

Défenseurs :

Kolasinac, Peres, Lirola, Caleta-Car, Saliba, Mmadi

Milieux :

Kamara, Rongier, Gerson, Gueye, Guendouzi, Targhalline

Attaquants :

Luis Henrique, Dieng, Under, Ben Seghir, Harit, Benyahia

Lorient

Gardiens :

Dreyer, Nardi, Callens

Défenseurs :

Mendes, Le Goff, Silva, Hergault, Morel, Laporte, Jenz, Petrot

Milieux :

Abergel, Boisgard, Lemoine, Monconduit, Le Fée, Innocent

Attaquants :

Laurienté, Moffi, Ouattara, Koné

Les onze probables

Olympique de Marseille :

Lopez

Rongier Caleta Car Peres Kolasinac

Guendouzi Kamara

Gerson

Under Milik Dieng

Lorient :

Dreyer I.Silva, O.Mendes, Laporte, Petrot, Le Goff Abergel, Le Fée, Monconduit I.Koné, Moffi

Le Stade

Ce match se jouera au Stade du Moustoir (18 110 places).

L’Arbitre de ce Lorient – OM

L’arbitre désigné pour la rencontre entre Lorient et l’OM est Bastien Dechepy. Il sera assisté par Brice Parinet Le Tellier et Alexandre Viala. Le quatrième arbitre sera Guillaume Paradis. Pour la VAR, Thomas Leonard et Christian Guillard seront chargés d’aider l’arbitre central.

La Météo

Prévision météo à Lorient à 17h (*)

– Partiellement nuageux (couverture nuageuse 61%)

– Pourcentage de pluie : 0%

– Température 19°C / ressentie 19°C

– Vent : OSO 11km/h

– Taux d’humidité : 60%

(*) Prévision accuweather.com

Confrontations OM VS Lorient

Victoires de l’OM : 16 Match nul : 7 Victoires Lorient : 6

Déclarations d’avant-match

« Il y a de la fatigue, physique et psychologique, en cette fin de saison. Mais chez les autres équipes aussi. On ne doit pas se cacher : on a l’opportunité de prendre des points contre Marseille. On a déjà su le faire cette saison contre de grandes équipes. Eux aussi ont besoin de gagner. Il ne faut pas s’attendre à ce que Marseille soit diminué. Si on gagne nos trois derniers matchs, on sera en Ligue 1 l’année prochaine. Il ne faut pas trop regarder ce qu’il se passe derrière, ni se projeter trop vite sur le match d’après. On doit jouer Marseille à 100 %. On ne sait pas combien de points il faudra au final pour se maintenir » Christophe Pelissier – Source : Conférence de presse (06/05/22)

« Lorient est un adversaire qui va sans doute défendre avec beaucoup de monde, attaquer en transition rapide. Il y a un autre objectif. On a pas réussi à concrétiser ce qu’on voulait faire hier. Pour le reste, je pense que l’équipe était au-dessus. On a manqué de précision en attaque, mais il faut désormais tourner la page. » Jorge Sampaoli – Source : Conférence de presse (06/05/22)

« Il ne faut pas avoir peur, jouer avec les pieds qui tremblent. Mais il ne faut pas dormir. Il faut qu’on reste concentrés. Notre premier objectif était de se qualifier en Ligue des champions. On ne va rien lâcher jusqu’à la fin… Ce n’est pas parce que Lorient est bas au classement… Lorient joue le maintien. Ce sera tout aussi dur que les prochains matchs. C’est trois finales, parce que c’est serré derrière » William Saliba– Source : Conférence de presse (06/05/22)