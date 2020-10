Lorient/OM : La feuille de match

Huitième journée de Ligue 1 et l’Olympique de Marseille se déplace en Bretagne pour y affronter le FC Lorient. Toutes les infos de l’avant match ci dessous…

Quelle heure ? Quelle chaîne tv ?

Lorient – OM à 17h00 sur la chaîne Téléfoot

LeS groupeS



Olympique de Marseille

LE GROUPE DE L’OM

Gardiens :

Mandanda, Pelé, Simon

Défenseurs :

Alvaro, Sakai, Nagatomo, Caleta-Car, Balerdi, Amavi, Perrin

Milieux :

Kamara, Rongier, Cuisance, Strootman, Gueye, Sanson

Attaquants :

Aké, Germain, Benedetto, Thauvin, Radonjic, Henrique

👥 Le groupe convoqué par le coach André Villas-Boas pour la 8ème journée de @Ligue1UberEats #FCLOM pic.twitter.com/bGJP8fD5YY — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) October 23, 2020

Le groupe de LORIENT

Gardiens :

Nardi, Dreyer

Défenseurs :

Mendes, Delaplace, Morel, Fontaine, Gravillon, Laporte

Milieux :

Abergel, Monconduit, Boisgard, Lemoine, Diarra, Le Fée, Chalobah, Laurienté

Attaquants :

Hamel, Moffi, Wissa, Grbic

Les onze probables

Olympique de Marseille :

Mandanda

Sakai/Alvaro/Caleta-Car/Amavi

Kamara

Rongier/Gueye

Cuisance



Thauvin/Benedetto

Lorient :

Nardi

Morel/Gravillon/Laporte/H.Mendes

Wissa/Abergel/Chalobah/Boisgard

Hamel/Moffi

L’Arbitre pour Lorient – OM

L’arbitre désigné pour Lorient – OM est monsieur Bastien.

La Météo

Température à Lorient à 17h00 : 16°C

Légèrement pluvieux

Vent : 85 km/h

Les stats des confrontations OM-lorient(LIGUE 1)



VICTOIRES de l’OM 13 NULS 7 VICTOIRES de Lorient

6

Les 5 derniers matches des deux équipes

OM

Olympiakos 1 0 Marseille Marseille 3 1 Bordeaux Lyon 1 1 Marseille Marseille 1 1 Metz Marseille 1 1 Lille

Lorient

Reims 1 3 Lorient Rennes 2 0 Lorient Metz 3 1 Lorient Lorient 1 1 Lyon Brest 3 2 Lorient

Déclarations d’avant-match

«On n’a pas eu Payet contre Bordeaux, ce qui m’a offert l’opportunité de changer le système de jeu. C’est à moi de trouver la solution. Il pourrait y avoir de la rotation à Lorient, en tenant compte du paramètre physique. Et on pourrait de nouveau changer l’équipe et le système contre Manchester City, pour essayer autre chose. »

André Villas-Boas – Source : Conférence de presse

« On sait ce que représente l’OM dans le cœur des Français et dans le championnat de Ligue 1. Donc quand on affronte des équipes comme ça, c’est toujours un match prestigieux. Il ne faut pas oublier qu’on est promu. C’est un match de gala, mais un match pendant lequel je ne veux surtout pas qu’on soit spectateurs. »

Christophe Pelissier – Source : Conférence de presse