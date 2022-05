Lorient – OM : Le onze de Jorge Sampaoli avec Bakambu et Mandanda titulaires !

Ce dimanche à 17h, l’Olympique de Marseille se déplace à Lorient pour le compte de la 36e journée de ligue 1. Quelle équipe Jorge Sampaoli a choisi d’aligner face aux Lorientais?



Jorge Sampaoli dispose d’un groupe amputé de deux leaders offensifs de l’équipe : Dimitri Payet dont la saison est totalement terminée et Arek Milik, blessé. En plus de cela, les absents habituels : Balerdi (opéré de l’épaule), Alvaro (écarté) et Konrad (blessé) ne sont logiquement pas convoqués par le tacticien argentin pour ce match de Ligue 1.

Mandanda reprend sa place à Pau Lopez dans les buts en Ligue 1. Devant lui, en défense centrale, Saliba est accompagné de Luan Peres et le retour de Caleta-Car. Rongier est en latéral hybride à droite. Le milieu de terrain est composé de Kamara, Gueye et Guendouzi. Gerson est aligné à la place de Payet avec Ünder et Bakambu avec le forfait de dernière minute d’Harit. Dieng est sur le banc.

Gerson titulaire à la place de Payet?

Mandanda Rongier Saliba Caleta-Car Peres Kamara

Guendouzi Gueye

Gerson

Ünder Bakambu

Déclarations d’avant-match

« Il y a de la fatigue, physique et psychologique, en cette fin de saison. Mais chez les autres équipes aussi. On ne doit pas se cacher : on a l’opportunité de prendre des points contre Marseille. On a déjà su le faire cette saison contre de grandes équipes. Eux aussi ont besoin de gagner. Il ne faut pas s’attendre à ce que Marseille soit diminué. Si on gagne nos trois derniers matchs, on sera en Ligue 1 l’année prochaine. Il ne faut pas trop regarder ce qu’il se passe derrière, ni se projeter trop vite sur le match d’après. On doit jouer Marseille à 100 %. On ne sait pas combien de points il faudra au final pour se maintenir » Christophe Pelissier – Source : Conférence de presse (06/05/22)

« Lorient est un adversaire qui va sans doute défendre avec beaucoup de monde, attaquer en transition rapide. Il y a un autre objectif. On a pas réussi à concrétiser ce qu’on voulait faire hier. Pour le reste, je pense que l’équipe était au-dessus. On a manqué de précision en attaque, mais il faut désormais tourner la page. » Jorge Sampaoli – Source : Conférence de presse (06/05/22)

« Il ne faut pas avoir peur, jouer avec les pieds qui tremblent. Mais il ne faut pas dormir. Il faut qu’on reste concentrés. Notre premier objectif était de se qualifier en Ligue des champions. On ne va rien lâcher jusqu’à la fin… Ce n’est pas parce que Lorient est bas au classement… Lorient joue le maintien. Ce sera tout aussi dur que les prochains matchs. C’est trois finales, parce que c’est serré derrière » William Saliba– Source : Conférence de presse (06/05/22)