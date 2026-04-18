Lorient – OM : Le onze marseillais avec Abdelli et Traoré !

À 5 journées de la fin, les hommes de Habib Beye doivent enchainer après la victoire face au FC Metz par un déplacement périlleux à Lorient. Voici le onze aligné par le coach marseillais pour cette rencontre !

Actuellement 4e de Ligue 1, l’OM doit enchainer pour espérer finir sur le podium en fin de saison…

Des absences qui rebattent les cartes

📋 𝐒𝐐𝐔𝐀𝐃 ⚔️ #FCLOM Voici les 2️⃣3️⃣ Olympiens choisis par 𝗛𝗮𝗯𝗶𝗯 𝗕𝗲𝘆𝗲 🇸🇳 pour le déplacement à Lorient 💪 pic.twitter.com/f5maPNaGw9 — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) April 18, 2026

Pour ce rendez-vous crucial, Marseille devra composer avec plusieurs absents. Dans l’entrejeu, Geoffrey Kondogbia manque toujours à l’appel après une blessure à la cuisse contractée à l’entraînement. En défense, en plus d’Aguerd, Egan-Riley est aussi blessé. Medina est lui suspendu ce qui devrait permettre à Emerson de retrouver le onze !

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Le onze de l’OM

Dans la continuité du dernier match remporté face à Metz, le technicien olympien devrait reconduire un onze très similaire :

Gardien : Rulli

Défense : Pavard, Balerdi, Emerson

Milieu : Traoré, Hojbjerg, Abdelli, Paixao

Attaque : Greenwood, Gouiri, Aubameyang,