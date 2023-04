Lorient vs OM : Joueurs à surveiller, mercato, niveau… L’avis d’un spécialiste !

Dans un entretien accordé à FCM, Arnaud Huchet, journaliste pour Ouest France, revient sur la saison du FC Lorien, sur la réception de l’OM ce dimanche et sur les enjeux de cette fin de championnat.

Avec 44 points, Lorient a déjà fait mieux que lors de ses deux dernières saisons en Ligue 1. L’effet Régis le Bris ?

« Il a une grande part dans la bonne saison de Lorient. La victoire à Rennes lors de la première journée a très vite enclenché quelque chose de positif. La victoire à Rennes lors de la première journée a été fondatrice, elle a permis au club de partir sur une bonne dynamique dès le début de saison. Il y a eu un très bon mercato estival à Lorient notamment avec le recrutement de Joël Mugisha Mvuka. Je pense aussi à l’avènement de certains joueurs comme Dango Ouattara qui est parti depuis à Bournemouth. C’est à la fois grâce au travail de Régis le Bris et de son staff, mais aussi grâce à un mercato réussi l’été dernier. »

Terem Moffi était l’atout offensif numéro 1 de Lorient en début de saison. Comment a été géré son départ lors du mercato hivernal ?

« Terem Moffi etait en fin de contrat en 2024. Les dirigeants lorientais ont estimé que c’était probablement la dernière fenêtre pour le vendre à un très bon prix. Il a fait une très grosse première partie de saison. Quand Nice arrive dans les négociations, avec les moyens qui sont les leurs, Lorient décide logiquement de vendre Moffi. On parle d’un très gros transfert entre 25 et 30 millions d’euros. Cela a aussi permis de renflouer les caisses du club. Sur le plan sportif, en revanche, c’est un coup dur. L’équipe est moins performante depuis le mercato hivernal. »

L’ancien joueur de l’OM Laurent Abergel est aujourd’hui le capitaine des Merlus. Il sera suspendu pour le match de dimanche. Un coup dur pour Lorient ?

« C’est un joueur essentiel de l’équipe, même s’il est moins bien depuis plusieurs semaines. C’est un rouage essentiel au milieu de terrain. Il apporte beaucoup de combativité et d’agressivité. Il entraîne ses coéquipiers vers des performances complètes. Il est titulaire indiscutable dans le système de Régis Le Bris, son absence va rebattre les cartes. »

Qui sont les joueurs lorientais à surveiller pour l’OM lors du match de dimanche entre les deux équipes ?

« Depuis le départ de Moffi, Lorient a du mal dans l’animation offensive. Son départ lors du mercato hivernal leur a fait mal sur le plan sportif. Ils ont recruté Bamba Dieng et Romain Faivre. Ce sont des joueurs de talent qui peuvent encore progresser. Ils doivent s’inscrire dans le collectif et s’adapter à l’animation offensive lorientaise. Ils peuvent faire la différence. Enzo Le Fée devrait retrouver sa place dans le onze titulaire. Le Fée est un rouage essentiel du jeu lorientais. Ses statistiques ne lui rendent pas honneur, mais c’est un excellent joueur. Il sera le joueur à surveiller côté lorientais. »

Marseille est la meilleure équipe du championnat à l’extérieur mais semble en perte de vitesse ces dernières semaines. C’est le moment idéal pour obtenir un résultat ?

« Un match contre Marseille, c’est toujours très compliqué. Il y a plusieurs classes d’écart entre les deux équipes, que ce soit au classement, dans la qualité individuelle ou collective. Ils sont très performants à l’extérieur. Pour Lorient, cela reste un moment majeur de la saison. C’est un très beau défi de prendre des points contre Marseille. »

Comment est perçue la saison de l’OM du côté de Lorient ?

« On est très admiratif du travail réalisé par Igor Tudor à Marseille. Il a subi beaucoup de critiques à son arrivée mais il n’a pas dévié de sa ligne de conduite. Il n’a pas donné de statut aux joueurs. Il a installé une tactique de jeu et aujourd’hui, il est toujours dans le coup. Il y a un petit coup de moins bien depuis quelques semaines mais ils ne sont qu’a six points du Paris-Saint-Germain. Par rapport à certaines années précédentes, c’est une bonne saison de l’OM. »

Le club est 10ème à 9 journée de la fin du championnat. Peut-on déjà dire que la saison de Lorient est réussie ? Faut-il aller chercher encore plus haut ?

« La saison est déjà une réussite. Il ne faut pas qu’ils se relâchent, il reste dix journées. Lorient était encore en Ligue 2 il y a quelques années. Ils ont bataillé pour le maintien jusqu’à la dernière journée lors des deux dernières saisons. Être 10ème de Ligue 1 avec 44 points et être plus près du haut que du bas du classement, c’est évidemment une réussite. Il va falloir couronner ça avec quelques victoires avant la fin de la saison. On ne parle pas de qualifications en Coupe d’Europe, c’est beaucoup trop loin mais il y a de beaux défis pour les joueurs. Ils peuvent aller chercher la 7ème place qui est le meilleur classement de l’histoire du club. Il y a aussi le record de points du club et le nombre de victoires à l’extérieur à aller chercher. Si Lorient finit dans la première partie de tableau, ce sera évidemment une saison très réussie. » Arnaud Huchet – Source : Football Club de Marseille (05/04/2023)

Propos recueillis par Benoit Deidda