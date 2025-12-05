LOSC – OM (1-0) : Marseille sans caractère, rien à garder…

L’OM s’est incliné 1-0 sur la pelouse de Lille lors de la 15e journée de Ligue 1, au terme d’un match dominé mais mal maîtrisé offensivement. Les Olympiens ont été surpris d’entrée par l’ouverture du score d’Ethan Mbappé, auteur d’un contrôle parfait avant de profiter d’une sortie manquée de Rulli. Malgré une nette possession et un siège quasi continu en seconde période, les hommes de De Zerbi n’ont pas su cadrer leurs meilleures situations. Le LOSC, solide et réaliste, a résisté jusqu’au bout pour décrocher un succès important dans la course au podium.

Le Debrief en live

Le LOSC impose immédiatement son pressing tout terrain, empêchant l’OM de sortir proprement, tandis que les premières transitions lilloises mettent la défense olympienne sous pression. À la 10e minute, Lille ouvre logiquement le score : Bentaleb lance Mbappé dans la profondeur, et après un contrôle parfait, le jeune milieu conclut du gauche en profitant d’une sortie ratée de Rulli. La physionomie reste défavorable aux Marseillais, incapables d’avancer sous la densité lilloise et multipliant les pertes de balle dans le cœur du jeu. L’OM subit même la blessure d’Igamane, remplacé par Giroud à la 26e minute, sans que cela n’améliore la qualité des transitions. Greenwood tente bien d’organiser le jeu mais manque un coup franc intéressant (« passe largement au-dessus »), symbole d’une animation offensive stérile. Lille, compact et discipliné, gère ses temps forts en conservant le ballon, et ses temps faibles en resserrant les lignes pour priver Marseille d’espaces. Il faut attendre la 45e minute pour voir la première frappe olympienne, signée Emerson, mais elle est contrée. Avant la pause, Paixao provoque un corner repoussé sans danger. Les Dogues rentrent aux vestiaires « solides et réalistes », logiquement devant au score après un premier acte où Marseille n’a pas su cadrer la moindre tentative.

Le LOSC frappe tôt et l’OM s’égare

L’OM revient avec plus d’intensité et Greenwood frappe dès la 46e minute, offrant autant de tentatives qu’en première période. Les Marseillais s’installent durablement dans la moitié adverse, monopolisant la possession et enchaînant les centres, mais manquent toujours de précision dans les derniers mètres. Lille subit mais reste menaçant sur quelques contres, Aguerd devant notamment intervenir devant Giroud. À la 76e minute survient la plus grosse occasion olympienne : Greenwood traverse le terrain et se retrouve à dix mètres du but, mais Özer réalise une parade exceptionnelle, « se détendant ultra rapidement » pour repousser la frappe. Le gardien turc récidive deux minutes plus tard sur une tentative lointaine de Kondogbia, captée en deux temps. De Zerbi tente de dynamiser son équipe en passant en 4-2-3-1, mais malgré une meilleure maîtrise, l’OM peine à trouver de la justesse dans la zone décisive. Greenwood multiplie les centres, Vaz tente d’apporter de la profondeur, mais la charnière lilloise s’impose systématiquement. Dans les dernières minutes, Lille gère le chrono en possession et repousse les ultimes attaques marseillaises. Les six minutes de temps additionnel n’y changent rien : Lille « remet le pied sur le ballon et fait tourner le chrono » jusqu’au coup de sifflet final. Les Dogues s’imposent finalement 1-0, profitant de leur réalisme et des lacunes offensives d’un OM dominateur mais trop inoffensif.