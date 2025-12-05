LOSC – OM (1-0) : Weah a bien du mal à expliquer la prestation de son équipe…

L’Olympique de Marseille a vécu une soirée compliquée à Lille lors de cette 15e journée de Ligue 1, conclue par une défaite et une prestation insuffisante dans l’intensité comme dans le jeu. Au micro de beIN Sports, Timothy Weah a livré une réaction honnête et mesurée, sans chercher d’excuses. L’ailier marseillais, titulaire au coup d’envoi, a assumé la contre-performance collective et appelé à une remise en question immédiate.

Face au LOSC, l’OM n’a jamais semblé trouver le bon rythme, notamment lors d’une première période pauvre en situations dangereuses. Timothy Weah l’a reconnu sans détour : « En première mi-temps on n’a pas réussi à trouver quelque chose et cela nous a fait un peu mal. On a un peu changé en deuxième mais on n’a pas réussi à marquer. On doit prendre la responsabilité de cette défaite. » Un diagnostic simple, limpide, qui reflète l’un des principaux problèmes de la soirée : l’incapacité à créer du danger offensive­ment malgré les ajustements opérés après la pause.

Lille était meilleur que nous ce soir, on doit assumer — Weah

L’international américain a également insisté sur la nécessité de repartir rapidement de l’avant : « On va devoir bien travailler à l’entraînement et bien se remettre pour les prochains matchs. C’était un peu difficile pour nous. (…) Je ne peux pas dire pourquoi on débute le match comme ça. Lille était meilleur que nous ce soir, on doit assumer. On doit continuer tous ensemble. »

Une analyse lucide qui vient confirmer le sentiment général : le LOSC a dominé les débats, et l’OM n’a pas su répondre dans l’impact ni dans la maîtrise technique.

Une remobilisation indispensable avant la Ligue des Champions

Au-delà de cette défaite, Weah a rappelé l’importance de ne pas laisser s’installer le doute, d’autant que l’OM s’apprête à retrouver la Ligue des Champions, un rendez-vous crucial pour redresser la dynamique. L’ailier marseillais a tenu à envoyer un message fort : « En tant que professionnel quand tu prends une défaite comme ça il faut vite se remettre. On est tous motivés pour ce match en Ligue des Champions ! Ce soir, on n’a pas assez montré ça… On doit relever la tête ! »

Ces mots reflètent l’état d’esprit réclamé dans un contexte où chaque point compte et où la pression augmente à mesure que les échéances européennes approchent. Pour l’OM, la priorité sera désormais de corriger rapidement les manques observés à Lille : intensité, organisation et capacité à faire mal offensivement.

Cette prise de parole assumée de Timothy Weah s’inscrit dans une volonté de resserrer les rangs et de relancer la dynamique d’un groupe qui doit impérativement réagir. Les Marseillais n’ont désormais plus le choix : il faudra montrer un tout autre visage dès le prochain rendez-vous, en Ligue 1 comme sur la scène européenne.