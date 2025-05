LOSC OM (1-1) : Marseille peut s’en vouloir !

L’Olympique de Marseille face au LOSC ce dimanche soir à Lille, lors de la 32eᵉ journée de Ligue 1. Une victoire importante pour les marseillais qui reprennent seuls la seconde place du classement de Ligue 1 avec 2 points d’avance sur Lille.

Rulli

Murillo Balerdi Kondogbia Garcia

Bennacer Hojbjerg Rabiot

Greenwood Henrique

Gouiri

À la pause, Lille et Marseille sont dos à dos (0-0) dans un choc pour la 2ᵉ place de Ligue 1 marqué par un manque d’intensité offensive. La première période a été globalement fermée, hachée par de nombreuses fautes, et dominée en termes de possession par l’OM (60 %).

Marseille s’est procuré les occasions les plus nettes grâce à Höjbjerg et Murillo, mais le gardien lillois Lucas Chevalier a su répondre présent. Côté LOSC, les offensives ont été timides et peu dangereuses, malgré quelques tentatives de David ou Greenwood. Le rythme reste lent, les deux équipes se montrant prudentes et peu inspirées offensivement.

Statistiques clés à la pause :

Tirs : 1 pour chaque équipe

Tirs cadrés : 1 pour l’OM, 0 pour Lille

Possession : 60 % pour Marseille

Passes réussies : 223 pour l’OM contre 140 pour Lille

Un match pour l’instant décevant, en attente d’un vrai tournant en seconde période.

Résumé de la deuxième mi-temps : Lille – OM (1-1)

La deuxième période de ce choc entre Lille et Marseille a été bien plus animée que la première, avec un score final de 1-1 au terme d’un affrontement enfin lancé après la pause.

Marseille démarre fort : dès la 51e minute, Adrien Rabiot oblige Lucas Chevalier à une belle parade sur une frappe croisée. Quelques instants plus tard, Jonathan David pense ouvrir le score pour Lille, mais son but est logiquement refusé pour une position de hors-jeu.

Les changements à la mi-temps (Rongier pour Bennacer à l’OM, Sahraoui pour Akpom à Lille) apportent un peu de fraîcheur, mais c’est surtout l’intensité qui monte d’un cran. Lille prend davantage l’initiative, mais reste exposé aux contres marseillais.

Le match bascule finalement dans le dernier quart d’heure avec deux buts rapprochés :

Lille ouvre le score par Jonathan David , cette fois bien positionné, concluant une belle séquence offensive.

ouvre le score par , cette fois bien positionné, concluant une belle séquence offensive. Marseille égalise peu après grâce à Amine Gouiri, bien servi dans la surface, qui ajuste Chevalier d’un tir précis.

La fin de match reste tendue et disputée, mais aucun des deux clubs ne parvient à reprendre l’avantage.

Score final : LOSC 1-1 OM

Un nul logique dans un match à deux visages, qui permet aux deux équipes de rester dans la course à la deuxième place, sans se départager.