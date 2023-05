LOSC – OM (2-1) : Marseille se saborde et abandonne la deuxième place !

L’Olympique de Marseille face au LOSC (-) à l’occasion de la 36e journée de la Ligue 1. Clauss a ouvert le score lors d’une première mi-temps très tactique et peu technique, mais en seconde période les olympiens ont relancé le LOSC par Kaboré et Lopez. Une défaite synonyme de la fin des espoirs pour la seconde place.

LOSC 2 1 OM David (P) 50′ 29′ Clauss Bamba 72′

Retrouvez le debrief du match en Live ci-dessous !

Le onze marseillais

𝗟𝗔 𝗖𝗢𝗠𝗣𝗢’ 🔥 Voici notre 𝗫𝗜 𝗱𝗲 𝗱𝗲́𝗽𝗮𝗿𝘁 pour #LOSCOM pic.twitter.com/Cs7Nv1uLN7 — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) May 20, 2023

Lopez

Rongier Gigot Kolasinac

Under Guendouzi Veretout Clauss

Malinovskyi Payet

Sanchez

Le Match :

Payet et Tavares ont été laissés hors du groupe. Malinovskyi est dans le onze, Mbemba est aligné avec Gigot et Balerdi en défense, Kolasinac débute piston gauche. Le début de match se résume a des ballons perdus des deux côtés, le jeu direct des deux équipes est un échec, d’autant que la précision technique n’est pas au rendez-vous. Suite à un coup de pied dans le visage, non sanctionné d’un carton jaune, Gigot est obligé de laissé sa place à Kaboré, Kolasinac recule d’un cran et Clauss passe à gauche (19′).

Suite à une récupération marseillaise à hauteur de la ligne médiane, Malinovskyi lance Clauss en profondeur, l’ancien lensois touche le ballon qui est freiné par Chevalier mais termine au fond (0-1 / 29′). La suite de ce première mi-temps est trop imprécise pour évoquer une quelconque occasion des deux côtés. Excepté, cette perte de balle de Yoro plein axe, Clauss récupère et s’appuie sur Sanchez qui joue le une-deux, mais le buteur du soir rate totalement sa frappe qui passe au-dessus. Lille s’en sort bien. 0-1 à la mi-temps.

L’OM offre à Lille l’occasion de revenir dans ce match, su un ballon anodin, Kaboré rate un contrôle vers le but, Mbemba laisse passer pour son gardien, qui en retard fauche Baleba. David transforme le penalty sans problème et relance ce match (1-1 / 50′). Dans la foulée, l’OM pense reprendre l’avantage, Clauss lance Sanchez qui fixe et marque, mais la VAR annule le but pour un hors jeu d’un doigt de pied, c’est le tournant du match. A droite dans la surface, Cabella délivre un centre précis pour Bamba dans les six mètres qui marque de la tête (2-1 / 72′). David a eu la balle du 3-1, mais avant cela Clauss a raté un contrôle qui aurait pu lui offrir une balle de 1-2. L’OM s’est encore sabordé dans un match capital, et peut dire adieux à la seconde place. Bravo à Lens.