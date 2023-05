LOSC – OM : Compos probables, chaîne TV, statistiques… La feuille de match !

L’Olympique de Marseille se déplace à Lille pour y affronter le LOSC dans le cadre de la 36e journée de Ligue 1. Onze probable, groupe, déclarations, chaîne TV, météo, statistiques… Toutes les infos de l’avant-match sont à retrouver ici…

La rencontre entre l’Olympique de Marseille et le LOSC aura lieu à 21h à Lille. Le match sera retransmis en direct sur Canal + Sport.

Gardien :

Lopez, Blanco, Simon

Défenseurs :

Balerdi, Gigot, Mbemba, Kaboré, Clauss, Kolasinac, Bailly

Milieux :

Rongier, Guendouzi, Veretout, Malinovskyi, Elmaz

Attaquants :

Sanchez, Vitinha, Under, Mughe

LOSC

Gardiens :

Chevalier, Costil, Raux

Défenseurs :

Ismaily, Diakité, Yoro, Gudmundsson, Weah, Ramet, Ousmane

Milieux :

Angel, André, Gomes, Baleba, Martin

Attaquants :

Bamba, Cabella, David, Bayo, Ounas, Messoussa

Olympique de Marseille :

Lopez

Rongier, Balerdi, Kolasinac

Kaboré Guendouzi, Veretout, Clauss

Ünder Malinovskyi

Sanchez

LOSC :

Chevalier

Diakité, Fonte, Aleksandro, Ismaily

André, A. Gomes

Bamba, Cabella, David

Weah

Ce match se jouera au Stade Pierre-Mauroy. (50 186 places).

L’arbitre désigné pour LOSC – OM ce samedi est monsieur Jérôme Brisard. Il sera assisté par Alexis Auger et Alexandre Viala. Le poste de quatrième arbitre sera occupé par Aurélien Petit. Les deux arbitres assistants vidéo seront Alexandre Castro et Hicham Zakrani.

Prévision météo à Lille à 21h (*)

(*) Prévision accuweather.com

Confrontations LOSC vs OM EN LIGUE 1

Igor Tudor :

« On a fait une grande saison. Mon objectif est de tirer le maximum de l’effectif. On a réussi a faire quelques chose de très bien en repartant de zéro. je pense que le public a apprécié, ça va au-delà du classement. »

Via conférence de presse 19/05/2023 #OM #TeamOM pic.twitter.com/pgn9s0OV5Z

— Football Club de Marseille (@FCMarseille) May 19, 2023